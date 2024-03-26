«Тогда мы получим большую проблему!» Лазуткин о 4 факторах, способных повлиять на ситуацию в Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди спросят: завтра у нас война будет за Калининград? Нет, ее не будет. Почему мы все это отрабатываем? То, что мы видели, например, даже по 2020 году, это комбинированное воздействие. Воздействие номер один – под видом учения. Вы там на северо-западе. У нас большая граница достаточно. Мы там начинаем, натовцы, делать какие-то провокации. Допустим, блокировать Калининград. Условно объявляем эту блокаду. Это предвоенная ситуация. В такой ситуации мы тоже должны будем туда выставлять войска. Если там не будет готова какая-то оборона, то сил туда надо будет ставить очень много. Как это было в 2020 году, когда нашу армию скрытно мобилизовали и туда поставили. Чтобы сдерживать поляков или кого-то, кто будет в Прибалтике, от перехода нашей границы. Или от каких-то активных действий. То есть это ситуация сдерживания. Это только один фактор.

Второй фактор – это те самые теракты. Оказывается, что Запад уже отработал механизм совершения чужими руками – исламистов, не исламистов – такого массового убийства. Представьте, у вас армия отмобилизована, находится на северо-западной границе. Параллельно у вас, как в России, плюс-минус около президентских выборов, обычно риск где-то два месяца до выборов, это идет политизация постоянная общества, и где-то неделя после, когда такая решающая фаза противостояния. В это же время плюс-минус с интервалом, вилкой в месяц происходит какой-то большой теракт в центре.

Третий фактор – это украинская граница. У нас там 1200 километров. Лесов, болот, где, ну, конечно, танки не пройдут, там все заминировано, про это тоже сказали. Но могут пройти кто? Диверсионные группы. Люди, которые знают местность, которых проведут, которые там на границе нам устроят вот такое новое Шебекино или то, что происходит в Белгороде. То есть это что такое? Мы, значит, заходим какими-то группами вот буквально там полосу, не знаю, 5-6 километров вглубь территории. Ну, типа мы там что-то заняли. Село какое-нибудь там, ближайший город. И в это время начинает с территории Украины лупить артиллерия по каким-то нашим объектам. Получается, что реально они контролируют какую-то узкую полоску, но при этом с территории Украины ведется артиллерийская поддержка. И это реально будет большая проблема. Мало их будет как-то выбить обратно в болото. Надо еще будет разбираться с тем, что там у них в тылу. Как Россия делает сегодня в Белгороде. Там идут большие обстрелы как раз территории возле Харькова. Это третий фактор.