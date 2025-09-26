Голосуешь за Санду – голосуешь за войну? Мнение депутата парламента Молдовы Константина Старыша

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами поговорим о встрече Лукашенко и Путина и предвыборной кампании в Молдове. В эфире специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, депутат парламента Молдовы, секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы Константин Старыш и депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Константин Старыш, депутат парламента Молдовы, секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы:

Есть такая версия. Да. Я повторюсь, что не хотелось бы нам рассматривать такой вариант развития событий. Но еще раз повторюсь, что, судя по их заявлениям, они для себя варианта поражения как-то пока не рассматривают. Надо понимать, что Приднестровье, при том, что оно не контролируется официальным Кишиневом, продолжает оставаться конституционной территорией Республики Молдова. И любая война на территории Республики Молдова, тем более с участием иностранных военных, должна и будет рассматриваться как вооруженная агрессия с одной стороны.

А если еще и наши милитаристы подключатся, так сказать, в лице национальной армии, которую последние четыре года активно перевооружают, подготавливают к чему-то в ходе натовских различных учений, значит, то это будет означать и вооруженную агрессию, и гражданскую войну одновременно. Не хотелось бы, конечно, верить, что какие-то тушки, сидящие в парламенте и безмолвно голосующие, стоят такой жертвы, как как гражданский мир в Республике Молдовы.

Читайте также:

Союзу Беларусь – Молдова – Россия быть? Рассказал депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя

Стол переговоров с Лукашенко – это шанс Зеленского выйти из бойни – Придыбайло

Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина