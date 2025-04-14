Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии

Больше дисциплины – меньше бюрократии. Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Глава государства подписал Директиву № 11. Это стратегический документ, который важен как для государства, так и для общества. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Подробнее о том, какие еще изменения ожидаются, – в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Как разным органам не дублировать работу? Задаю этот вопрос в связи с тем, что основополагающий пункт – это уменьшение бюрократических проволочек, то есть их будут сводить к нулю.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Я являюсь депутатом Минского городского Совета депутатов. Те люди, которые приходят ко мне на прием, приходят уже с теми моментами, с теми проблемами и приходят ко мне не как к первой инстанции. Я действительно вижу эти папки, папки переписок, и я вижу, когда из одного комитета человек был направлен в другой комитет, и, безусловно, этот документооборот есть. Конечно же, внедрение Директивы № 11, я думаю, должно существенно снизить и дублирование этого взаимодействия по решению проблем населения. Юлия Алексеюк:

Давайте будем честны. Люди очень злятся, когда их отправляют из одного органа в другой. И это бесконечное хождение по мукам. Кто будет принимать решение о распределении полномочий между органами власти так, чтобы это было эффективно и на благо тех людей, которые обращаются в разные органы?