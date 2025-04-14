Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии
Больше дисциплины – меньше бюрократии. Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Глава государства подписал Директиву № 11. Это стратегический документ, который важен как для государства, так и для общества. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Подробнее о том, какие еще изменения ожидаются, – в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
Как разным органам не дублировать работу? Задаю этот вопрос в связи с тем, что основополагающий пункт – это уменьшение бюрократических проволочек, то есть их будут сводить к нулю.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Я являюсь депутатом Минского городского Совета депутатов. Те люди, которые приходят ко мне на прием, приходят уже с теми моментами, с теми проблемами и приходят ко мне не как к первой инстанции. Я действительно вижу эти папки, папки переписок, и я вижу, когда из одного комитета человек был направлен в другой комитет, и, безусловно, этот документооборот есть. Конечно же, внедрение Директивы № 11, я думаю, должно существенно снизить и дублирование этого взаимодействия по решению проблем населения.
Юлия Алексеюк:
Давайте будем честны. Люди очень злятся, когда их отправляют из одного органа в другой. И это бесконечное хождение по мукам. Кто будет принимать решение о распределении полномочий между органами власти так, чтобы это было эффективно и на благо тех людей, которые обращаются в разные органы?
Александр Шатько, общественный деятель:
За несколько лет проведена достаточно большая работа по этой систематизации. На сегодня существует Конституционная комиссия, которая должна в том числе принимать такого рода решения. Я знаю, что были поручения главы государства и Совету Министров, и Совету Республики, Палате представителей. Были предложения от губернаторов, от местных органов власти, каким образом все это структурировать. Я думаю, что материала на сегодня достаточно для того, чтобы понять те слабые точки, несостыковочные мероприятия, которые мешают эффективно работать, в том числе государственному аппарату.
Президент говорит о том, что ряд конечных решений все-таки останется за ним, потому что он представитель главенствующей власти, он Президент, он принимает решения. Это и земельные вопросы, это и глобальные имущественные вопросы, именно государственные, потому что это очень важно сосредоточить эту власть в одних руках.
А решения на местном уровне в большинстве случаев принимают губернаторы, чуть ниже – главы администрации, у них тоже достаточно много полномочий. Много полномочий уже есть у руководителей структурных государственных учреждений, подразделений. Все-таки Директива № 11, которая четко расставила акценты, позволит как можно быстрее уйти от этих моментов. Просто ее надо изучить каждому руководителю, надо понимать суть этих вещей. Я думаю, что мы очень быстро настроимся и добьемся того результата и тех задач, которые нам на сегодня поставил глава государства.
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