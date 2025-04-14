Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Нефтезаводмонтаж»

А вот как обстоят дела в одном из самых молодых городов Беларуси – Новополоцке – 14 апреля знакомилась председатель Совета Республики. Там Наталья Кочанова посетила предприятие «Нефтезаводмонтаж» и провела встречу с его трудовым коллективом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа оставила положительные впечатления и вышла за рамки условленного времени. Сотрудникам удалось озвучить все вопросы: ограничений не было ни по количеству, ни по темам. Поэтому многие касались не только дальнейшего развития завода, но и жизни города в целом. Людей волнуют сфера здравоохранения, строительство жилья, наличие социальных учреждений.