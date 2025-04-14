Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Нефтезаводмонтаж»

А вот как обстоят дела в одном из самых молодых городов Беларуси – Новополоцке – 14 апреля знакомилась председатель Совета Республики. Там Наталья Кочанова посетила предприятие «Нефтезаводмонтаж» и провела встречу с его трудовым коллективом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беседа оставила положительные впечатления и вышла за рамки условленного времени. Сотрудникам удалось озвучить все вопросы: ограничений не было ни по количеству, ни по темам. Поэтому многие касались не только дальнейшего развития завода, но и жизни города в целом. Людей волнуют сфера здравоохранения, строительство жилья, наличие социальных учреждений.
Николай Еремич, генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»:
Наталья Ивановна собрала здесь все руководство, можно сказать, республики, области, города, чтобы решить наш вопрос. Мы будем делать все, чтобы восстановить былую мощь «Нефтезаводмонтаж». Компетенции у нас остались еще, у нас есть 26 аттестатов, сертификатов. Рабочие, думаю, подтянутся. Если будет зарплата, будут и рабочие.
«Нефтезаводмонтаж» является одним из значимых предприятий Новополоцка. Сегодня он переживает не лучшие времена, но, учитывая слаженный коллектив и грамотное руководство, впору говорить о перспективах развития и повышении эффективности производства. Потенциал предприятия позволяет возводить объекты в любой точке планеты с гарантией качества. За 60 лет существования организации на ее счету не один десяток успешно реализованных проектов.