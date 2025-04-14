Аграрии Минской области завершили ранний яровой сев зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено 67 тысяч гектаров. На очереди лен и кукуруза. Ставку сделали на озимые культуры. Было посеяно 385 тысяч гектаров. Оперативно справились и в Вилейском районе. Анастасия Близнюк узнала какие работы еще предстоят.

Для механизатора Игоря Коритько эта посевная кампания стала тридцать первой, каждый год он на передовой. Сменяются комбайны и сезоны, но любовь к родной земле и стремление к результату остаются неизменными.

Игорь Коритько, механизатор хозяйства ОАО «Нарочанские зори»:

Летом я заготавливаю корма, осенью тоже. Весной сев бывает, работаю на погрузчике. Стремишься к результатам, которые сделаешь за время своей работы. В хозяйстве план по посеву ранних зерновых и зернобобовых культур закрыт. В полях преимущественно озимые культуры: овес, ячмень, пшеница, горох, фасоль и чечевица. Ставку в 2025 году сделали на качество и разнообразие. Всего засеяно 617 гектаров.