Аграрии Минской области завершили ранний яровой сев зерновых
Аграрии Минской области завершили ранний яровой сев зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено 67 тысяч гектаров. На очереди лен и кукуруза. Ставку сделали на озимые культуры. Было посеяно 385 тысяч гектаров. Оперативно справились и в Вилейском районе.
Анастасия Близнюк узнала какие работы еще предстоят.
Для механизатора Игоря Коритько эта посевная кампания стала тридцать первой, каждый год он на передовой. Сменяются комбайны и сезоны, но любовь к родной земле и стремление к результату остаются неизменными.
Игорь Коритько, механизатор хозяйства ОАО «Нарочанские зори»:
Летом я заготавливаю корма, осенью тоже. Весной сев бывает, работаю на погрузчике. Стремишься к результатам, которые сделаешь за время своей работы.
В хозяйстве план по посеву ранних зерновых и зернобобовых культур закрыт. В полях преимущественно озимые культуры: овес, ячмень, пшеница, горох, фасоль и чечевица. Ставку в 2025 году сделали на качество и разнообразие. Всего засеяно 617 гектаров.
Виктор Драчиловский, главный агроном ОАО «Нарочанские зори»:
Мы уже посеяли до 1 апреля все зерновые яровые. Из них посеяли 240 гектаров ячменя, 50 – яровой пшеницы, 50 – тритикале, 40 – овса и 40 гектаров зернобобовых. Сейчас только ведем подкормку, уход за кормовыми угодьями. Значит, на втором участке, где мы сейчас должны были быть, работает ROSA. Она подкармливает кормовые угодья азотными удобрениями.
От агронома до механизатора – в хозяйстве каждый осознает значимость командной работы. Только в 2024-м с хлебной нивы намолотили свыше 8 тысяч тонн зерна. Задачи на 2025 год не менее амбициозные. А значит и хлеб на столе у каждого белоруса будет.
Подробности в видео.