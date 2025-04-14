Врачей физической и реабилитационной медицины начнут готовить в Беларуси

В Беларуси будут готовить врачей физической и реабилитационной медицины. Это многопрофильный специалист, который обладает знаниями и компетенциями в трех областях – реабилитации, физиотерапии и ЛФК. Введение новой квалификации закреплено постановлением Минздрава, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врач сможет оказывать помощь пациентам как при острых заболеваниях и травмах, так и при хронических состояниях, учитывая нарушения функций органов и систем организма. Сейчас в нашей стране работают три врача с такой квалификацией. В прошлом году они прошли переподготовку в образовательном центре Санкт-Петербурга.

Инна Возняк, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи – начальник управления специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: Будет разработан образовательный стандарт и учебные программы по новой специальности. Подготовка врачей-специалистов будет строиться на усиленной подготовке по специальностям: врач-реабилитолог, врач-физиотерапевт, врач лечебной физкультуры. А также будут внесены в программу основы ряда клинических дисциплин, основы функциональной диагностики.

Объединение нескольких специальностей в одну позволит оптимизировать профессиональную подготовку кадров. Теперь врачи в ходе одной образовательной программы получат знания по трем направлениям. Такой подход позволит более комплексно оказывать необходимую помощь пациентам.

Екатерина Бородич, заведующая отделением медицинской реабилитации городской поликлиники № 15 Минска:

Для пациентов работа, конечно же, упростится, потому что ему не нужно будет посещать нескольких специалистов. Его реабилитацией теперь фактически будет заниматься лечащий врач и врач физической и реабилитационной медицины, который сможет назначить и физиотерапию, и физкультуру, и контролировать весь процесс реабилитации, контролировать выполнение индивидуальной программы либо плана реабилитации.

Решение о создании новой специальности было принято в соответствии с международными стандартами в области реабилитации. В том числе наши врачи изучили опыт России, где эта специальность была внедрена в 2020 году.