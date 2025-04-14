На развитие медицины Минской области за 2024 год затрачено свыше 140 млн рублей

На развитие медицины Минской области за 2024 год направлено более 140 миллионов рублей. Закуплено новое оборудование, проведена модернизация объектов. Идет большая работа по увеличению доступности медуслуг на селе. Так, по качеству и культуре обслуживания пациентов определены лучшие учреждения. В их числе Боровская амбулатория и Путчинский ФАП Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Елако в агрогородок Боровое Дзержинского района приехала 15 лет назад. Сразу после учебы в медицинском колледже. Понравилось, решила остаться. Выполняет обязанности акушера и медсестры. Ведет прием пациентов. Основной акцент – на профилактике вирусных заболеваний.

Екатерина Елако, акушер и медсестра по совместительству Боровской амбулатории врача общей практики:

Моя работа заключается в осмотре женщин для выявления предраковых заболеваний, медосмотр, в данный момент по диспансеризации обязательно берется мазок на вирус папилломы человека, на онкоцитологию. Если выявляются какие-то патологии, я направляю женщина на женскую консультацию для дальнейшего дообследования. Медицинская помощь развивается. У нас доступны осмотры гинекологические. И всякие возможные есть анализы.

Консультации, УЗИ-анализы, ЭКГ. Все это проводят в Боровской амбулатории. Здесь обслуживают около полутора тысяч человек из 22 населенных пунктов. Есть дневной стационар, организованы выезды на дом.