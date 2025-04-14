Глава администрации Советского района рассказал, как будет развиваться диалог власти и граждан

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Появились новые формы. К примеру, раньше не могли представить такую службу, как «Одно окно». Сегодня трудно представить свою жизнь без такой хорошей формы, когда действительно можно реализовать любую административную процедуру быстро, аккуратно и в установленные сроки. Хорошо зарекомендовала работа службы «115» и «115.бел». Это интернет-портал «Моя Беларусь», когда граждане могут действительно оперативно, не выходя из дома, рассказать о своей проблеме, сделать заявку. Этот процесс автоматизирован и работает давно. Я уже не говорю про встречи с населением, прямые телефонные линии, приемы граждан, выездные приемы граждан. Но здесь очень важно еще понимать, что мы должны здесь еще и работать с населением. Если раньше у нас были такие формы работы, как старший по домам, старший по подъезду, коллегиальные органы территориально-общественного управления, то сегодня в столице существует еще и окружные советы ТОС, территориальных органов самоуправления. И если это будет не только разговор, диалог, а это если будут практические дела, конечно же, население в большей степени будет доверять власти. Это же ведь и наши основные задачи, потому что все, что мы делаем, мы делаем для наших людей.

Подробнее в видео.