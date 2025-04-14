Белорусский архив кинофотофонодокументов создал документальный фильм «История Великой Победы»

Хронометраж – 20 минут. Здесь вся хроника военных событий: от начала немецкой оккупации до белорусской наступательной операции «Багратион» и штурма Кенигсберга. В финале – уникальные кадры долгожданного Дня Победы. Один из первых показов фильма состоялся в гимназии № 1 Дзержинска.

Анна Карницкая, учащаяся гимназии № 1 Дзержинска: Я, как учащийся класса правовой направленности «Юный прокурор», хочу отметить, что меня переполняет чувство гордости за белорусский народ. Ведь я еще раз убедилась в том, что Великая Победа у великого народа. Я поняла, что наше будущее не может существовать без прошлого. Нельзя допустить искажения исторических фактов.

Оксана Дженжера, заведующая отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Данный фильм, который мы создали, то мы предоставляем всем не только учреждениям образования, но и на все мероприятия для того, чтобы видели эти все захватывающие моменты, которые были на самом деле. Фильмы на основании данной хроники, которая есть у нас в реальных событиях, по разным знаменательным датам.

Фильм создан в рамках проекта «Открытый киноархив» при участии и поддержке департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. Ленту приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показ фильма запланирован и в кинотеатрах.