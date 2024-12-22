Алесин: мы обладаем потенциалом, который исключает агрессию Польши против Беларуси

Александр Алесин, военный эксперт:

Идея фикс – это стать главной военной державой Европы, потому что все, что представляют собой Вооруженные силы Германии, Франции и так далее, это все по нынешним временам смешно выглядит, тем более в Великобритании. Поэтому Польша всячески нагнетает военный психоз. Колоссальные закупки. 18 миллиардов долларов – кредит у Южной Кореи для того, чтобы купить тысячу танков, наладить производство у себя этих танков, купить корейские самолеты, американские образцы и так далее. Но вся эта гигантская военная машина обесценивается наличием у Беларуси ракетных систем.

Первая – это «Искандер-М» в ядерном оснащении. И второе – это «Орешник», что делает возможным уничтожение любых высокоточных, любых целей, групповых, индивидуальных, командных пунктов, места сосредоточения войск и так далее. Поэтому, говорят военные, атомной бомбе безразлично, сколько людей на квадратном километре. Поэтому Беларусь обладает потенциалом, который исключает агрессию Польши против Беларуси в случае, если внутреннее единство Беларуси будет сохранено. Ну, и у нас еще есть российский ядерный зонтик. Поэтому я думаю, что если Польша продолжит дальше гонку вооружений, то это будет только для поддержания нынешней власти, сохранения русофобских и белорусофобских настроений в Польше.