Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:

Я предполагаю, что активные боевые действия закончатся в январе-феврале. Но в чем тут главный вызов? Нам же нужно не просто перемирие, потому что перемирие чревато новой войной, гораздо более страшной. Нам нужен надежный мир, основанный на уважении и признании российских интересов, потому что России важна безопасность. И я абсолютно уверен, что Верховный главнокомандующий, его интерес – безопасность страны, а не как его обвиняют в экспансии или что-то такое. То есть то, что он делает в соответствии с Конституцией и своим внутренним убеждением, это защищает Россию от тысячелетней угрозы Запада. Она у нас и с Востока тоже бывает, но с Запада у нас это обычная история. Это то, что началось не вчера, не позавчера и даже не 500 лет назад.