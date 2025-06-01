Лазуткин о терактах на ж/д в России: их задача – сформировать негативный фон перед переговорами в Стамбуле

Мы продолжаем делиться подробностями о произошедших терактах в России. Как сообщили в МИД нашей страны, информации о погибших или пострадавших гражданах Беларуси при происшествии на железной дороге в Брянской области нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, две железнодорожные катастрофы произошли в ночь на 1 июня.

В Брянской области пролет моста обрушился на проходивший под ним пассажирский состав. По меньшей мере погибли 7 человек. Многочисленных пострадавших доставили в больницы. В Курской области часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу. Вся бригада машинистов пострадала. По заявлениям российских СМИ, причиной аварий стали заложенные взрывные устройства. Это дело рук украинских диверсантов либо сделано по их указанию – такая версия сейчас звучит чаще всего. Дестабилизация обстановки в данный момент Киеву выгодна как никогда.