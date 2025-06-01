Лазуткин о терактах на ж/д в России: их задача – сформировать негативный фон перед переговорами в Стамбуле

Мы продолжаем делиться подробностями о произошедших терактах в России. Как сообщили в МИД нашей страны, информации о погибших или пострадавших гражданах Беларуси при происшествии на железной дороге в Брянской области нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, две железнодорожные катастрофы произошли в ночь на 1 июня.
В Брянской области пролет моста обрушился на проходивший под ним пассажирский состав. По меньшей мере погибли 7 человек. Многочисленных пострадавших доставили в больницы. В Курской области часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу. Вся бригада машинистов пострадала. По заявлениям российских СМИ, причиной аварий стали заложенные взрывные устройства. Это дело рук украинских диверсантов либо сделано по их указанию – такая версия сейчас звучит чаще всего. Дестабилизация обстановки в данный момент Киеву выгодна как никогда.
Андрей Лазуткин, политолог:
Задача такого рода диверсий и терактов – сформировать негативный фон перед переговорами в Стамбуле. Потому что ранее Украина предлагала так называемое 30-дневное перемирие без всяких условий. То, что они делают, – это некий ультиматум. То есть либо мы продолжаем эти взрывы на железной дороге, такая рельсовая война, и тогда, чтобы это прекратить, вы должны пойти на наши условия. Это такой шантаж. Второй вариант. Они провоцируют Россию на создание буферной зоны. Если нападение происходит в приграничье, значит, что надо делать? Надо продолжать конфликт, надо наступать дальше на территорию Сумской области, Черниговской области. Этот вариант Украину тоже устраивает, потому что самое главное для них – это избежать мирных переговоров и нормального подписания какого-то договора.
Следственный комитет России по факту взрывов на железной дороге возбудил уголовные дела. В Брянской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении поезда.