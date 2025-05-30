Тем временем мир снова замер в ожидании ответа на вопрос: после, собственно, неплохого старта, будет ли сделан очередной шаг на пути к разрешению украинского конфликта? Новый день Х намечен на 2 июня. В предстоящий понедельник Москва и Киев снова садятся за стол переговоров в Стамбуле, чтобы обменяться собственным видением сценария прекращения огня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадку предложила Москва, Киев подтвердил намерение приехать, а Стамбул готовность ее предоставить. И это уже хороший знак. Но что стороны представят друг другу? Пока, разумеется, это главная интрига, в том числе и для экспертного сообщества.
Но вот The New York Times утверждает, что узнало детали украинского меморандума – документа, с которым Киев едет в Стамбул. Как пишет издание со ссылкой на некий анонимный источник в украинской столице, меморандум включает в себя ряд положений о прекращении огня, в том числе на суше и в море. При этом Киев запрашивает контроль этой меры. А проводить мониторинг, как пишет газета, будут третьи страны. Какие именно – не уточняется.
Тем временем в Кремле заявили, что детали меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке. Это особо подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он обратил внимание, что в понедельник пройдут именно прямые российско-украинские переговоры. Европейская сторона не будет присутствовать на встрече.
Из важных заявлений Пескова еще то, что Москва рассчитывает на результативность переговоров с Киевом – именно она должна быть достигнута перед встречей на высшем уровне, а также то, что Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, но для этого нужна хорошая подготовка.
Что же до Стамбула, сегодня, 30 мая, в российском МИДе подтвердили, что московские переговорщики летят в Турцию с готовыми и сформулированными предложениями по прекращению огня. О чем, собственно, стороны и договорились в Турции 16 мая.
Следующим шагом, напомним, был обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Эта операция на прошлой неделе успешно прошла на белорусской земле. За что Владимир Путин искренне поблагодарил Александра Лукашенко. Беларусь по-человечески выполнила ту миссию, просто потому, что и россияне, и украинцы для нас не чужие люди! Теперь остается ждать новостей из Стамбула.