Новый день Х намечен на 2 июня – узнали, как продвигаются российско-украинские переговоры

Тем временем мир снова замер в ожидании ответа на вопрос: после, собственно, неплохого старта, будет ли сделан очередной шаг на пути к разрешению украинского конфликта? Новый день Х намечен на 2 июня. В предстоящий понедельник Москва и Киев снова садятся за стол переговоров в Стамбуле, чтобы обменяться собственным видением сценария прекращения огня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадку предложила Москва, Киев подтвердил намерение приехать, а Стамбул готовность ее предоставить. И это уже хороший знак. Но что стороны представят друг другу? Пока, разумеется, это главная интрига, в том числе и для экспертного сообщества.

Но вот The New York Times утверждает, что узнало детали украинского меморандума – документа, с которым Киев едет в Стамбул. Как пишет издание со ссылкой на некий анонимный источник в украинской столице, меморандум включает в себя ряд положений о прекращении огня, в том числе на суше и в море. При этом Киев запрашивает контроль этой меры. А проводить мониторинг, как пишет газета, будут третьи страны. Какие именно – не уточняется.

Тем временем в Кремле заявили, что детали меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке. Это особо подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он обратил внимание, что в понедельник пройдут именно прямые российско-украинские переговоры. Европейская сторона не будет присутствовать на встрече.

Из важных заявлений Пескова еще то, что Москва рассчитывает на результативность переговоров с Киевом – именно она должна быть достигнута перед встречей на высшем уровне, а также то, что Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, но для этого нужна хорошая подготовка.