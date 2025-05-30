Дзермант: по уровню деградации политиков эти выборы в Польше побили все рекорды

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В Польше в это воскресенье пройдет второй тур президентских выборов, шансы победить на которых у двух оставшихся кандидатов – Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого примерно равны. Но уже сейчас определенно можно сказать одно – по уровню деградации политиков эти выборы побили все рекорды: то кандидат Навроцкий во время дебатов в прямом эфире что-то употребит, да-да, в прямом эфире что-то нюхнул. То кандидат, занявший третье место Славомир Менцен, пойдет спокойно пить пиво с Тшасковским и Сикорским, явно пренебрегая мнением своих избирателей, которые поддерживают совершенно иные взгляды на внутреннюю и внешнюю политику Польши. То есть ты их жестко критикуешь, вся твоя программа просто противоречит их политике, но ты демонстративно, наплевав на мнение своих избирателей, идешь пить с ними пиво. Все это выглядит как покупка Менцена евробюрократией. Но далеко не факт, что его избиратели будут голосовать за пропагандистов ЛГБТ.

Алексей Дзермант:

Еще один эпизод, связанный с Навроцким – якобы в бытность его работы охранников в отеле он занимался крышеванием проституток. Понятно, что все это может быть фейком от его оппонентов, но просто представьте, в каком контексте проходят выборы президента Речи Посполитой: наркотики, выпивка, куртизанки. И после этого они нас еще учат какой-то демократии? Во всем этом можно заметить и еще одну важную вещь – пока видно, что возможности трампистов в Восточной Европе ограничены. Сколько бы американцы ни грозили европейцам, по факту, Брюссель и стоящие за ним Берлин и Париж крепко держат этот регион, о чем свидетельствует победа Никушора Дана в Румынии. Технологию хорошо отработали здесь и в Молдове. Что за технология? Когда массово голосуют «мертвые души», а также граждане, проживающие за рубежом, в других странах ЕС. Расчет на то, что они по своим взглядам более «проевропейские», потому как хотят и дальше сохранять и свою работу в Западной Европе и связи с родиной, родственниками. Поэтому нужно делать все, чтобы такие люди проголосовали по максимуму, для них специально создают побольше избирательных участков за рубежом.