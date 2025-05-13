Лазуткин: если не будет сделки по газу, не будет и никаких мирных переговоров

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока шла ситуация после Крыма, строился газопровод «Северный поток – 2», и к моменту начала СВО его уже достроили, то есть примерно к Новому году. И шел вопрос только о сертификации, но немцы этот сертификат не давали. То есть они тянули-тянули, а дальше начали Россию провоцировать уже в Донбассе. То есть там шли постоянные обстрелы Донецка. И Путин вынужден был в итоге принимать в состав республики и отвечать на вот эти постоянные обстрелы. И тут Германия сказала, что теперь мы точно газопроводы не запустим.

Но возвращаясь дальше к Стамбулу и к переговорам, то есть до этого момента газопровод не взрывали. Скорее всего, все время шли какие-то кулуарные контакты с американцами, которые говорили о том, что если вы продолжаете военную операцию, либо вы включаете в состав эти территории, которые вы заняли, и, возможно, вы отдали бы их по Стамбулу, но уже стало понятно, что ничего не отдадут, потому что Стамбул они не подписали. Тогда мы взрываем газопровод. И вот они взорвали эту нитку – значит, и получилось то, что получилось. Сегодня мы выходим на новый этап сделки, потому что пришел Трамп, и он снова говорит о том, что я готов покупать российский газ. Это будет там какая-то совместная либо американская компания, которая будет его перепродавать в Германию. Но что дальше происходит?