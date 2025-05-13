Лазуткин: если не будет сделки по газу, не будет и никаких мирных переговоров
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Встретятся ли Путин, Трамп и Зеленский в Турции? Бегство экс-кандидата в президенты Литвы. Какие секреты поведал политик в Беларуси? В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Пока шла ситуация после Крыма, строился газопровод «Северный поток – 2», и к моменту начала СВО его уже достроили, то есть примерно к Новому году. И шел вопрос только о сертификации, но немцы этот сертификат не давали. То есть они тянули-тянули, а дальше начали Россию провоцировать уже в Донбассе. То есть там шли постоянные обстрелы Донецка. И Путин вынужден был в итоге принимать в состав республики и отвечать на вот эти постоянные обстрелы. И тут Германия сказала, что теперь мы точно газопроводы не запустим.
Но возвращаясь дальше к Стамбулу и к переговорам, то есть до этого момента газопровод не взрывали. Скорее всего, все время шли какие-то кулуарные контакты с американцами, которые говорили о том, что если вы продолжаете военную операцию, либо вы включаете в состав эти территории, которые вы заняли, и, возможно, вы отдали бы их по Стамбулу, но уже стало понятно, что ничего не отдадут, потому что Стамбул они не подписали. Тогда мы взрываем газопровод. И вот они взорвали эту нитку – значит, и получилось то, что получилось. Сегодня мы выходим на новый этап сделки, потому что пришел Трамп, и он снова говорит о том, что я готов покупать российский газ. Это будет там какая-то совместная либо американская компания, которая будет его перепродавать в Германию. Но что дальше происходит?
Посмотрите, во-первых, Трампу мешают. Во-вторых, Путин сегодня выступал и сказал одно слово, матерное: придурки. По поводу кого? По поводу немцев, скорее всего. Он говорит: они делают во вред себе. Ранее было заявление Мерца о том, что мы не будем покупать российский газ. Так вот, если не будет сделки по газу, то не будет и никаких мирных переговоров с нормальным результатом, потому что России важен газ. Если это не будет в пакете в плане снятия санкций, то можно разговаривать и год, и два.
Григорий Азаренок, СТВ:
Не будет, к сожалению. Даже вот помните, когда Батька и Путин в рамках официального визита нашего Президента, и Батька сказал, что им труба, а Путин сразу так немножко подчеркнул: что если надо, то труба газовая. То есть это вот важная стратегическая задача. Более того, как мне кажется, консенсус российской элиты был, и при выборе преемника Ельцина, возможно, что нужен сильный волевой человек, не тот, который разваливается уже, а сильный волевой человек, который все-таки с немецким бэкграундом, который сделает вот этот вот союз России и Германии.