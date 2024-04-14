На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?

Запад, не жалея средств и сил, питает как реальные конфликты, так с лихвой тратится и на когнитивные войны, когда сражения ведутся за умы и чувства людей. Белорусы в этом плане не стали исключением и попали под массированные психологические атаки.

О том, что развернула настоящая информационная война, в которой наш главный аргумент и оружие – это правда, на неделе напомнил Александр Лукашенко, назначая нового заместителя главы Администрации Президента. Им стал Владимир Перцов, который до этого занимал должность министра информации и в целом погружен в специфику.

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Ну а как противостоять таким ударам? Об одном из методов как раз и говорил Президент на встрече с Перцовым. Живое общение, когда нужно лично приходить в трудовой коллектив и объяснять, что происходит вокруг. Но для этого нужен пул специалистов, контрпропагандистов, которые специально заточены под эту задачу. В Беларуси такая модель реализована в виде диалоговых площадок, но Президент призвал избегать формализма, подходить к работе более тонко.

Еще один метод касается СМИ. Задача журналиста, а не бойца когнитивной войны, аккуратно, правдиво и взвешенно подавать информацию, «не украинизироваться», то есть не сводить все к эмоциям и истерике, а показывать людям факты. Выполнять ту же функцию контрпропаганды, только в масштабах страны. А от когнитивной войны до реальной один шаг. С информационно-психологических атак все и начинается обычно. Особенно очевидно это на примере Украины.