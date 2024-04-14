На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?
Запад, не жалея средств и сил, питает как реальные конфликты, так с лихвой тратится и на когнитивные войны, когда сражения ведутся за умы и чувства людей. Белорусы в этом плане не стали исключением и попали под массированные психологические атаки.
О том, что развернула настоящая информационная война, в которой наш главный аргумент и оружие – это правда, на неделе напомнил Александр Лукашенко, назначая нового заместителя главы Администрации Президента. Им стал Владимир Перцов, который до этого занимал должность министра информации и в целом погружен в специфику.
Лукашенко: «Идеологическая работа сегодня выходит на первый план». Подробности.
Ну а как противостоять таким ударам? Об одном из методов как раз и говорил Президент на встрече с Перцовым. Живое общение, когда нужно лично приходить в трудовой коллектив и объяснять, что происходит вокруг. Но для этого нужен пул специалистов, контрпропагандистов, которые специально заточены под эту задачу. В Беларуси такая модель реализована в виде диалоговых площадок, но Президент призвал избегать формализма, подходить к работе более тонко.
Еще один метод касается СМИ. Задача журналиста, а не бойца когнитивной войны, аккуратно, правдиво и взвешенно подавать информацию, «не украинизироваться», то есть не сводить все к эмоциям и истерике, а показывать людям факты. Выполнять ту же функцию контрпропаганды, только в масштабах страны. А от когнитивной войны до реальной один шаг. С информационно-психологических атак все и начинается обычно. Особенно очевидно это на примере Украины.
Как не проиграть Западу в когнитивной войне и почему НАТО преуспело в этом деле – расскажут наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ.
Оружие массового поражения сознания. Такое нынче в арсенале Запада. Современные войны – это еще один новый фронт, иногда невидимый, когнитивный. Когда бьют осколочным по психике. На прицеле – мозг, в затворе – нейроснаряды, несущие панику, хаос и дезориентацию. Специалисты НАТО последние десятилетия разрабатывают концепцию когнитивной войны. Страны блока даже проводят конференции, посвященные этому веянию. Одна из таких прошла три года назад в Оттаве.
Западные правительства в военном альянсе НАТО разрабатывают тактику «когнитивной войны», используя предполагаемые угрозы Китая и России, чтобы оправдать ведение «битвы за свой мозг» в «человеческой сфере», чтобы «сделать каждого оружием».
Чаще всего для воздействия на человека используют фото- и видеоконтент – откровенно жесткие кадры. Во время военного конфликта таких новостей становится особенно много, первыми на них подсаживается так называемая политизированная группа – люди, которые активнее других потребляют новости. Специалисты отмечают, что всего 10-15 % общества достаточно погрузить в состояние истерики, чтобы начался кризис.
Цель когнитивной войны – спровоцировать бунт, мятеж, массовые беспорядки, безвластие. В таком случае страна теряет управление. Самый яркий пример – Украина и ее «евромайдан», который вспыхнул после того, как правительство заявило о приостановке курса на евроинтеграцию. Западу удалось убедить украинцев в единственном верном пути – сближении с Европой, ее культурой и ценностями. Принять жителей «незалежной» в свою евросемью обещают до сих. Эти заявления звучат годами, и впору бы понять их бессмысленность, выйти из-под политгипноза, но психологические чары третьей стороны уже очень сильны.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За Украиной стоят Вашингтон и Брюссель, поэтому очень важно, чтобы эти силы, которые влияют на ситуацию и позицию властей Украины также стали понимать, что сегодня уже достичь стратегического поражения России невозможно на поле боя, необходимо садиться за стол переговоров.
Верят ли на Украине по-настоящему в свою победу – вопрос. Но все новости в там направлены на то, чтобы вызвать эмоциональную перегрузку, когда коллективный психоз радости сменяется коллективным трауром. В итоге жители поверят даже в откровенную чушь: не требуя ни аргументов, ни доказательств. Специалисты называют это коллективной фантазией.
Семен Уралов, медиатехнолог (Россия):
Главная цель когнитивных ударов и волн – это атака на внимание. Этой дряни мы отдали огромную часть и наших компетенций, и идентичностей. Самый яркий пример – на Донбассе он стоил жизни многим – движение по навигатору. Кто ездит за рулем, вы сильно по городу помните, куда повернуть, за чем? Мы полностью отдали все знание города навигатору, а в 2015 году, когда я жил в Донецке, многие так на блокпосты наезжали.
Когнитивные войны поддерживают и поддерживаются терроризмом. Горе людей не раз становилось поводом для очередной информвойны. Так, украинцы буквально праздновали подрыв Крымского моста в 2022-м. В интернете и на улицах поздравляли друг друга с актом справедливости, а в Киеве даже появились плакаты гордости с фотографиями теракта.
Подробности в видеоматериале.