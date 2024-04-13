Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Радость космических побед, радость от возможного завершения войны и приземленные проблемы, решение которых позволяет сохранить белорусский мир. Как состояние безопасности и как уклад нашей жизни. О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Вот кратко о ярких моментах недели Первого. Торжественно и радостно. Это у нас в стране такая главная внутренняя политическая повестка. Мы еще вернемся к ней, а чтобы на контрасте ложечку дегтя в этот пропагандистский коктейль, сначала про тех, кем мы восхищались, так стремились быть похожими на них.
У американского Запада в повестке трансгендеры, день их памяти Байден предложил отмечать сразу после католической Пасхи, и война в Украине. У европейского Запада подорожание, война с общественным мнением из-за войны в Украине, амбре у муниципальных зданий, так что шампунем европейские города не пахнут. Это запашок санкций против нас. Фермеры вместо своих земель навозом удобряют города. А вот свои европейские земли самые демократические эксперты, потомки самых невероятных гуманистов, простите, удобряют трупами мигрантов. Искалеченные тела выбрасывают на нашу территорию.
И это не единичные садисты из стражей границ ЕС. Это у них политика такая. И это те, кто учит нас жизни и измеряет своим извращенным сознанием нашу демократичность. Ничего удивительного. Уже не раз на нашей земле после себя они оставляли незарастающие раны. На неделе, действительно, весь цивилизованный мир вспоминал День узника. Говорим о Тростенце, а подразумеваем нечеловеческую жестокость против человечества. Здесь, у наших «врат памяти», постоять бы еврофункционерам. Но на колени встают наши люди. Наши управленцы. Учись Европа! Это очень важно. Чины и должности неважны. Важно, что мы консолидированы единой болью, памятью, Победой.
Мемориальный комплекс «Тростенец» – память про одноименный концентрационный лагерь. Самый крупный на территории Беларуси и постсоветском пространстве. В лагерь смерти свозили людей с оккупированных территорий Советского Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Политиков из этих стран не было. Память бывает избранной. А теперь глубже в историю и в смыслы.
Внимательно вглядитесь в эту обычную послевоенную фотографию. На ней обычная советская семья и обычная история того времени. Ее явил миру Сергей Волков, историк, доктор исторических наук. Самого младшего на этом снимке, Борю, немцы повесят на шарфике, и родным удастся спасти его в самый последний момент. После войны он выучится на рабочего, будет трудиться на радиоламповом заводе. Двух старших немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной армии. Валентин станет плотником, а девочка Зоя, когда вырастет, будет работать в детской больнице города Гагарина. Ну, а город Гагарин, как и десятки тысяч советских мальчишек, назовут в честь вот этого парнишки Юры, что сидит на стуле. Однажды утром 12 апреля 1961 года он скажет: «Поехали!» И наша общая Родина подымется в космос.
Уже потом будут лунные программы и проекты звездных войн. Уже потом наше сознание будет дурачить Голливуд, все будет потом. А мы были и останемся первыми в истории. Первый на этой неделе встретил первую белорусскую женщину-космонавта. Можем повторить – это нарративы про Великую Победу. Действительно, можем повторить. И снова космос наш.
Далее смотрите в видео.