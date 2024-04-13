Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Радость космических побед, радость от возможного завершения войны и приземленные проблемы, решение которых позволяет сохранить белорусский мир. Как состояние безопасности и как уклад нашей жизни. О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Вот кратко о ярких моментах недели Первого. Торжественно и радостно. Это у нас в стране такая главная внутренняя политическая повестка. Мы еще вернемся к ней, а чтобы на контрасте ложечку дегтя в этот пропагандистский коктейль, сначала про тех, кем мы восхищались, так стремились быть похожими на них.

У американского Запада в повестке трансгендеры, день их памяти Байден предложил отмечать сразу после католической Пасхи, и война в Украине. У европейского Запада подорожание, война с общественным мнением из-за войны в Украине, амбре у муниципальных зданий, так что шампунем европейские города не пахнут. Это запашок санкций против нас. Фермеры вместо своих земель навозом удобряют города. А вот свои европейские земли самые демократические эксперты, потомки самых невероятных гуманистов, простите, удобряют трупами мигрантов. Искалеченные тела выбрасывают на нашу территорию.

И это не единичные садисты из стражей границ ЕС. Это у них политика такая. И это те, кто учит нас жизни и измеряет своим извращенным сознанием нашу демократичность. Ничего удивительного. Уже не раз на нашей земле после себя они оставляли незарастающие раны. На неделе, действительно, весь цивилизованный мир вспоминал День узника. Говорим о Тростенце, а подразумеваем нечеловеческую жестокость против человечества. Здесь, у наших «врат памяти», постоять бы еврофункционерам. Но на колени встают наши люди. Наши управленцы. Учись Европа! Это очень важно. Чины и должности неважны. Важно, что мы консолидированы единой болью, памятью, Победой.

Мемориальный комплекс «Тростенец» – память про одноименный концентрационный лагерь. Самый крупный на территории Беларуси и постсоветском пространстве. В лагерь смерти свозили людей с оккупированных территорий Советского Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Политиков из этих стран не было. Память бывает избранной. А теперь глубже в историю и в смыслы.