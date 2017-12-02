Лавров: «Мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать «Восточное партнерство» в антироссийских целях»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:

Ну, судя по реакции на последние учения белорусско-российские, Запад встревожен вот таким тесным сотрудничеством Белоруссии и России в военной сфере. Скажите, а вот Россия как-то встревожена, переживает по поводу участия Беларуси в «Восточном партнерстве»?

Сергей Лавров:

Во-первых, про учения скажу, что не столько Запад встревожен, сколько Запад, опять-таки, пытался использовать проведение учений как повод для того, что бы опять нагнетать истерию. Потому что и Беларусь, и Россия заблаговременно проинформировали страны, которые участвуют в Венском документе о мерах доверия и безопасности (этот документ принят по линии ОБСЕ). Как и положено, все уведомления были направлены, все наблюдатели были приглашены. Причем даже приглашения выходили за рамки необходимого. И все, кто хотел, на этих учениях побывал. А все, кто побывал, подтвердили, что все было транспарентно.

Но под шумок, когда нагнеталась вот эта истерия, удалось нашим американским коллегам вместе с натовцами разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты, дополнительную военную технику. То есть повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как говорится, «дело уже закрыто».

Что касается «Восточного партнерства», мы никогда никого не учим жизни. Мы сами с Евросоюзом имеем соглашение о партнерстве, которое, к сожалению, заморожено не по нашей вине. И мы никогда не испытывали каких-либо сомнений по поводу того, что все наши соседи, все наши друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге.

И да, мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать «Восточное партнерство» в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось в том числе и в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на том самом саммите «Восточного партнерства», который состоялся в Брюсселе несколько дней назад.

Но подавляющее большинство стран Евросоюза понимают, что это будет очередная попытка с негодными средствами, и что внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами-членами СНГ – это контрпродуктивно и бесперспективно. И мы очень оценили твердую позицию Беларуси вместе с рядом других участников «Восточного партнерства» против подобных попыток. И то, что в итоговой декларации, несмотря на желание некоторых участников саммита, не содержится каких-либо посторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с Евросоюзом, мы видим большую, большую роль Беларуси в том числе. Которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным, и которая видит в нем свой коренной интерес – развивать нормальные отношения с западными европейцами. Так что, мне кажется, здесь у нас никаких разночтений не проглядывается.

Юрий Козиятко:

Червоточинки никакой нет?

Сергей Лавров:

В отношении Беларуси, в отношении Армении, в отношении Азербайджана у нас никаких сомнений и подозрений нет. Конечно же, мы видим, как ведут себя наши украинские коллеги, молдавские коллеги, грузинские коллеги. Но повторю еще раз: им не удается и уверен, что не удастся всю схему «Восточного партнерства» перевести в антироссийское русло.