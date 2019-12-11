Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В нижней палате белорусского парламента сформированы профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале 11 декабря выбирали председателей. Их всего 14, а это самые разные отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до аграрной сферы, от законодательной до семейной и молодежной политики.

Напомним, приоритеты в работе парламента Президент расставил неделю назад. На встрече с депутатами 6-го и 7-го созывов глава государства подчеркнул: все законы, прежде всего, должны отражать реальные потребности белорусов. Задача нового парламента – сохранить преемственность курса. А это устойчивое развитие суверенной Беларуси, рост экономики и благосостояние людей. О локомотивах нового созыва репортаж Анастасии Дехтяр.

Интриги не было. Около 5 часов протокольной сессии, выдвижение кандидатов в председатели постоянных комиссий (на всех позициях лидеры однозначны), программные выступления с акцентами на предстоящую работу и депутатская солидарность, что называется, поручиться за глав фронтов выходили коллеги, так или иначе проверившие претендентов в деле. В итоге на 14 постов, по количеству комиссий, выдвинуто 14 народных избранников.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Выборы для новых депутатов продолжились. Сегодня все та же процедура – кабинки для таинства, бюллетени, урны. Вот как раз за моей спиной проходит избирательный процесс.

Это ее второе пришествие в парламент. Людмила Кананович как раз трудилась заместителем председателя комиссии по труду и социальным вопросам, в этом созыве уже заняла пост на ступень выше.

В портфолио секции, так называемое, совместное наследие от предшественников – совершенствование Трудового кодекса. Задел и опыт есть, а значит, законодательное продолжение следует. Из новаторства на перспективу – разработка концепции закона о ветеранах.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша комиссия продолжить работу над проектом закона, касающегося прав инвалидов и их социальной интеграции. В наших планах – закон о занятости: усовершенствование работы служб занятости, увеличение пособий по безработице.

В прошлом созыве Людмила Макарина-Кибак медицинский пульс страны прощупала, теперь уж точно знает, как проводить законотворческую терапию. Личный опыт практикующего врача переносит и в государственное. Задел из прошлой депутатской миссии – закон о лекарственных средствах, принятый уже в первом чтении, уже практически готов к второму слушанию. Но не только в фокусе медицина, задачи комиссии обширней. Это и демография, на которую влияет и физическая культура, и семейная политика.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для того, чтобы сократить период между рождением первого и последующих детей, опять предусмотрено материальное стимулирование. Папы должны принимать больше участия в воспитании детей, мы над этим совместно работали с профильными министерствами. У нас есть орден Матери, мы говорили о том, чтобы утвердить орден Отца или, может быть, лучше орден Семьи. В Беларуси могут сократить декретный отпуск? Мнение Людмилы Макариной-Кибак

Женщина с мужским характером, как ее представили коллегам, хотя Светлана Любецкая в особой презентации и не нуждается. Не переступая ступеней карьерной лестницы, прошла путь от стажера до судьи Верховного суда. Теперь ее поле в парламенте – законодательство. И уже весьма амбициозные анонсы. В Беларуси появится новый процессуальный кодекс, который должен стать серьезной новацией на постсоветском пространстве.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я очень болею за то, чтобы система защиты прав и законных интересов граждан была максимально совершенна. Дипломатический гамбит за Андреем Савиных. Опытный работник МИДа, экс-посол не испытывает трудностей перевода, знает тонкости и Востока, и Запада.

А для нашей страны приоритет – укрепление национального авторитета на международной арене один из важнейших. На кону не только имидж, но экономическая реализация.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парламентская дипломатия приобретает все большее значение в мире. Это прямой контакт на элитные группировки зарубежных стран, которые принимают конкретные решения о направлениях взаимодействия в мире, о направлениях развития своих стран. Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

Суровая выправка выдает генерала, даже несмотря на то, что мундир сменил на деловой костюм. Олег Белоконев уже в прошлом начальник генштаба Вооруженных Сил, буквально вчера избранного депутата уволили в запас – таков регламент – но на скамейке, то бишь в кресле Овального зала, «отсиживаться» не собирается. Сразу на передовую – теперь он председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности. Новоселье в новом кабинете Олег Белоконев как раз собирается справить параллельно с первым заседанием комиссии, которое началось аккурат после сессии.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть 7 законопроектов, которые находятся в разработке. Первое – доведение до логического завершения этих проектов, чтобы они были приняты. Второе – будем изучать те проекты, которые готовятся к поступлению. Основное направление нашей деятельности будет обеспечение национальной безопасности и защиты сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Мультипрофессиональное собрание и взаимодополнение. Такая адаптивность, где закон как теория, а практика – есть практика. Народным избранникам придется трудиться над законопроектами во всех сферах. Благо, вошли в парламент седьмого созыва представители самых разных профессий. Так что работоспособность и квалификация нижней палаты, сомнений не взывает. На это обратил внимание в своем обращении глава государства. «Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам