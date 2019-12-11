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Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

11 декабря 2019 13:59
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Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»-1

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»-3

Выдвижение на пост председателей Постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»-6

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации нашего диалога с парламентскими структурами по всему миру. У нас иного интересных стратегических инициатив, которые реально необходимы международному сообществу в современных условиях. Надо, чтобы голос Беларуси был услышан.

Отметим, что профильных комиссий в Палате представителей 14. Они охватывают все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»-9

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# Парламент Беларуси # Андрей Савиных # Фотофакт

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