Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдвижение на пост председателей Постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации нашего диалога с парламентскими структурами по всему миру. У нас иного интересных стратегических инициатив, которые реально необходимы международному сообществу в современных условиях. Надо, чтобы голос Беларуси был услышан.

Отметим, что профильных комиссий в Палате представителей 14. Они охватывают все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий