Интеграция Беларуси и России: что происходит? 5 честных ответов экспертов

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». Читайте ниже: – «Глава государства не допустит никаких моментов, которые наносили бы ущерб государству» “ – «Договор о создании Союзного государства требует трансформации» – «Занепакоенасць беларусаў звязана з тым, што мы гатовы сябраваць з усімі, але інкарпарыравацца ў іншую краіну мы не збіраемся» – «Отношения должны строиться на равноправии, на создании тех условий, которые, в первую очередь, позволят лучше жить как россиянам, так и белорусам» – «Важнейшая формула – гэта прынцыпоўвая роўнасць: і мы – суб’ект міжнароднага права, і Расія – суб’ект міжнароднага права» Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

У Пасланні Прэзідэнта Беларусі да парламента часцей за ўсё гучаць два словы: суверэнітэт і незалежнасць. Гэта важнейшы момант. І зараз давайце звернемся да той тэмы, якая найбольш абмяркоўваецца ў беларускім грамадстве: захаванне суверэнітэта і незалежнасці, і наші узаемадачыненні з Расіяй. Таму што аніякая іншая тэма, як гэта, пра якую кажуць, так інтэнсіўна не абмяркоўвалася і не выклікала такую хвалю: і занепакоенасці, і інтэрэса, і дыаметральна супрацьлеглых ацэнак. Што, насамрэч, адбываецца ў гэтай сферы? Меркаванне кожнага з прысутных тут, калі ласка.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я думаю, каждый человек внимательно смотрел за процессами, которые происходят – переговорами глав государств, премьер-министров. Но надо сказать, что суверенитет независимой страны для каждого белоруса – это основная ценность. В том числе, и для главы государства, в первую очередь. И поэтому несколько непонятен вот этот негативный фон, который сложился возле переговоров, возле интеграционных процессов. Глава государства, во-первых, не допустит никаких моментов, которые бы наносили ущерб государству. А во-вторых, Союзное государство – это и какие-то плюсы, в том числе, и для нашей страны. В первую очередь, экономические плюсы. Может быть, мы о многом ещё не знаем. Но, я думаю, время покажет, потому что переговоры только, по сути дела, на начальном этапе идут. Я думаю, больше надо позитива, больше светлых тонов, потому что как-то мы сразу очертили, вот общественное мнение сформировалось – такие тёмно-серые и чёрные тона. Люди вышли, начали заявлять о своём протесте. А что протестовать? Мы ещё не знаем, что будет. И мы уверены, что будет хорошо. По крайней мере, у меня такая уверенность есть. Я полностью уверен, что мы сохраним суверенитет, сохраним независимость, потому что это наша главная ценность.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Республика Беларусь является активным участником интеграционных межгосударственных объединений, возникших на постсоветском пространстве. Не только в рамках Союзного государства России и Беларуси. Это Содружество независимых государств, ЕАЭС. И там, и там участвует Российская Федерация. Но именно применительно к Союзному государству в последнее время педалируется необходимость углубления интеграции, переход на единые правовые регуляторы, в форме создания единых нормативно-правовых актов – тот же налоговый кодекс, основы гражданского законодательства и прочее. Мы с вами только что обсуждали, что нормативно-правовой акт не может быть статичным. То есть это регулятор общественных отношений. Развиваются общественные отношения – динамично должны меняться и регуляторы правовые. Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов Поэтому и договор о создании Союзного государства, который тоже юбилейный у нас в этом году… То есть понятно, что он тоже требует трансформации, он требует правовой формализации тех новых общественных отношений, которые складываются в рамках данного интеграционного объединения. Но применительно к ситуации с дорожными картами, может быть, неправильно расставляют наши коллеги и партнёры по Союзному государству акценты. Ведь, что такое право? Это оболочка, которая регулирует содержание, экономические отношения. Во главу угла в качестве приоритетов должна ставиться экономическая интеграция, сближение экономик, создание равных условий для осуществления экономической деятельности, которые в дальнейшем будут оформляться и объективироваться в виде единых правовых актов. Ведь у нас, на сегодняшний день, идёт процесс унификации и гармонизации, то есть сближения законодательства. Переход на единое уже предполагает, извините, даже не глубокую унификацию, а создание единых правовых императивов, которые будут обязательны для всех субъектов права и в юрисдикции территорий государств-участников. Это уже другая правовая реальность. Но пойти на это Республика Беларусь может только при одном условии: когда созданы экономические предпосылки. Игорь Марзалюк:

Тады адкуль пайшлі размовы, асабліва ў Расіі, прычым надзвычай на высокім узроўні, што Беларусь можа і павінна стаць ледзь не часткай Расіі.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Суседзей, па-першае, не выбіраюць. Так наканавана лёсам, што мы знаходзімся ў гэтай часці свету, і канешне, сябраваць трэба з усімі, безумоўна. Але ж вось пытанне, чаму занепакоеннасць у грамадстве адбываецца. Я лічу, што, па-першае, у Расійскай Федэрацыі ёсць пэўны рэйтынг. У тым ліку, можа, і не зусім добрыя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку, інтэрнэт-сродкі, які пэўны колер прыдаюць тым ці іншым дзеянням нашаго ўсходняга суседа. Як бы людзі мяркуюць: а ці не перакладзецца гэта ўсё пытанне на нас. І ў сувязі з гэтым тое, што Вы падкрэслілі, сапраўды, трэба сказаць, што у Расійскай Федэрацыі некалькі іншы погляд на ролю іх дзяржавы ў свеце. Яны, ёсць пэўная частка грамадства, у тым ліку і палітычная эліта, якая лічыць, што Расійская Фэдэрацыя іграе асаблівую ролю, і гэтая роля настолькі больш значная, што да яе трэба прыслухоўвацца ў большай меры. Я лічу, што занепакоенасць беларусаў звязана з тым, што мы гатовы сябраваць з усімі, але інкарпарыравацца ў іншую краіну мы не збіраемся. Беларусь ёсць і павінна быць.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Несмотря на то, что есть различные мнения по поводу и переговоров с Российской Федерацией, и встречи в Сочи, но, тем не менее, уже раздаются голоса, которые говорят о том, а не проиграет ли Беларусь, если не будет развивать интеграционные, в первую очередь, экономические отношения с Российской Федерацией. Поэтому здесь опять же необходим спокойный, взвешенный, экономически обоснованный подход. Игорь Марзалюк:

В связи с этим, почему так сложно идут переговоры со стратегическим партнёром? 5 часов в Сочи говорили, ничего не подписали, к журналистам не вышли. Почему, если Россия – стратегический союзник, уж извините, я, может быть, с меньшей дипломатичностью скажу, почему она так себя ведёт по отношению к нам? Потому что всякое действие рано или поздно рождает противодействие. Сергей Рачков:

Опять же, Президент сказал, что у нас порой бывают очень непростые отношения с Россией. Но, тем не менее, мы рассматриваем Россию, как тоже основного союзника. Почему сложно? Потому что, и мы затрагивали эту тематику, интересы порой отличаются. Есть определённые амбиции, я не побоюсь даже сказать это слово, у отдельных государств. В том числе, есть амбиции и у Российской Федерации, которая хотела бы, видимо, так сказать, использовать свои возможности – и политические, и экономические, – для того чтобы получить больше выгоды. Давайте говорить об этом откровенно, открыто. И здесь задача как дипломатической службы, так и парламентариев – активно включаться вот в этот процесс, объяснять и коллегам, и профессионалам, и политологам, и общественности, на каких основах может строиться наши отношения. А отношения, как говорит Президент, они должны строиться на равноправии, на создании тех условий, которые, в первую очередь, позволят лучше жить как россиянам, так и белорусам.