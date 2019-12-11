Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Мне здаецца, адна з важнейшых задач, пра якую сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да 7-га склікання, і да членаў Савета Рэспублікі, і да дэпутатаў – гэта была праблема, звязаная з тым, што нам выпаў вялізарны гонар па ўдасканаленню важнейшага закона, асноўнага закона – канстытуцыі нашай краіны. Як Вы бачыце тыя канстытуцыйныя змены, якіы могуць быць, і якія мы можам з вамі на працягу гэтага склікання... Тым больш што Прэзідэнт яшчэ раз выразна падкрэсліў, зрабіў акцэнт, першы ряз гэта была зроблена на Пасланні Прэзідэнтскім. Так што гэта самыя сур’ёзныя рэчы.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Игорь Александрович, вы совершенно верно расставили акценты. Действительно, Президент сказал о том, что у общества уже созрел запрос на изменение основного закона страны. С чем это связано: конституция – это общественный договор, носящий политико-правовую форму. И этот общественный договор, он должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития всех институтов, общества и государства на ближайшие десятилетия вперёд. А не застывшим артефактом правовых идей ушедшего тысячелетия. И применительно к нашей стране, и Вы сделали на этом акцент, начало и середина 90-ых годов – это этап становления государственных институтов молодого сувереннного государства, которое в очень непростой обстановке создавало свою государственность. Развал, геополитическая катастрофа, развал Советского Союза, необходимость найти свою модель общественную государственного развития. И это всё обусловило, естественно, и структурирование основного закона страны в начале и середине 90-ых годов. Но прошло 25 лет. Мир не стоит на месте. Общественные отношения изменяются. Более того, я вам хочу сказать, что сегодня бурное развитие научно-технического прогресса, цифровизации общества, современных информационных технологий очень серьёзно расширило линейку источников права, принесло в гражданский хозяйственный оборот новые понятия и категории.

Получается совершенно парадоксальная ситуация. У нас отраслевое законодательство опережает нормы основного закона страны. Потому что ни о какой системе цифровых прав в нынешней редакции основного закона вы не найдёте упоминания, и это объективно, логично вытекает из того что, конституция принималась ещё в прошлом тысячелетии.

Соответственно, у нас основной закон страны, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, он выполняет, к сожалению, на сегодняшний день, сдерживающую роль. Посмотрите, на сегодняшний день, в той же Российской Федерации – не самой продвинутой, кстати, на сегодняшний день, с точки зрения современных информационных технологий: Только за первую половину 2019 года, по данным статистики, на 38% сократилось на рынке труда продавцов-консультантов – за счёт того, что были в крупных сетевых торговых центрах поставлены кассы самообслуживания. И это фундаментальное право на труд. И как наша конституция сможет гарантировать нашим гражданам, по мере того как будут разиваться эти информационные технологии – они развиваются очень бурно и очень быстро, – как мы сможем гарантировать нашим гражданам конституционные права и свободы, если это не будет заложено в рамках основного закона?

Игорь Марзалюк:

Какие ещё пункты могут появиться в конституции?