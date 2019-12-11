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Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов

11 декабря 2019 16:08
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Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

Читайте ниже:

– «У нас основной закон, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, выполняет, на сегодняшний день, сдерживающую роль»

– «Нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мне здаецца, адна з важнейшых задач, пра якую сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да 7-га склікання, і да членаў Савета Рэспублікі, і да дэпутатаў – гэта была праблема, звязаная з тым, што нам выпаў вялізарны гонар па ўдасканаленню важнейшага закона, асноўнага закона – канстытуцыі нашай краіны. Як Вы бачыце тыя канстытуцыйныя змены, якіы могуць быць, і якія мы можам з вамі на працягу гэтага склікання... Тым больш што Прэзідэнт яшчэ раз выразна падкрэсліў, зрабіў акцэнт, першы ряз гэта была зроблена на Пасланні Прэзідэнтскім. Так што гэта самыя сур’ёзныя рэчы.

Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Игорь Александрович, вы совершенно верно расставили акценты. Действительно, Президент сказал о том, что у общества уже созрел запрос на изменение основного закона страны. С чем это связано: конституция – это общественный договор, носящий политико-правовую форму. И этот общественный договор, он должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития всех институтов, общества и государства на ближайшие десятилетия вперёд. А не застывшим артефактом правовых идей ушедшего тысячелетия. И применительно к нашей стране, и Вы сделали на этом акцент, начало и середина 90-ых годов – это этап становления государственных институтов молодого сувереннного государства, которое в очень непростой обстановке создавало свою государственность. Развал, геополитическая катастрофа, развал Советского Союза, необходимость найти свою модель общественную государственного развития. И это всё обусловило, естественно, и структурирование основного закона страны в начале и середине 90-ых годов. Но прошло 25 лет. Мир не стоит на месте. Общественные отношения изменяются. Более того, я вам хочу сказать, что сегодня бурное развитие научно-технического прогресса, цифровизации общества, современных информационных технологий очень серьёзно расширило линейку источников права, принесло в гражданский хозяйственный оборот новые понятия и категории.

Получается совершенно парадоксальная ситуация. У нас отраслевое законодательство опережает нормы основного закона страны. Потому что ни о какой системе цифровых прав в нынешней редакции основного закона вы не найдёте упоминания, и это объективно, логично вытекает из того что, конституция принималась ещё в прошлом тысячелетии.

Соответственно, у нас основной закон страны, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, он выполняет, к сожалению, на сегодняшний день, сдерживающую роль. Посмотрите, на сегодняшний день, в той же Российской Федерации – не самой продвинутой, кстати, на сегодняшний день, с точки зрения современных информационных технологий: Только за первую половину 2019 года, по данным статистики, на 38% сократилось на рынке труда продавцов-консультантов  – за счёт того, что были в крупных сетевых торговых центрах поставлены кассы самообслуживания. И это фундаментальное право на труд. И как наша конституция сможет гарантировать нашим гражданам, по мере того как будут разиваться эти информационные технологии – они развиваются очень бурно и очень быстро, – как мы сможем гарантировать нашим гражданам конституционные права и свободы, если это не будет заложено в рамках основного закона?

Игорь Марзалюк:
Какие ещё пункты могут появиться в конституции?

Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов-4

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Очень важно, что та конституция, которой мы пользуемся сегодня, она была ориентирована на граждан постсоветсткого государства. Прошло время, и мы уже не советские граждане. Мы уважаем Советский Союз, мы помним самое лучшее, мы самое лучшее взяли. Но мы уже – граждане независимого государства. И, соответственно, нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства.

# Конституция # Сергей Сивец # Андрей Чернобай

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