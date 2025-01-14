Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ. Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше белорусские выборы на уровне Канцелярии президента назвали мошенничеством. Анджей Дуда остается в кресле всего 3 месяца, скоро он уйдет, как и многие, кто обещал падение нашей власти. В политике таких называют хромыми утками, которые могут крякать что угодно.

Тем не менее это сигнал, что Польша не намерена признавать белорусские выборы, хотя еще не было ни голосования, ни подсчета. Синхронно такой же сигнал идет от Зеленского, который в своем обращении поддержал белорусскую оппозицию, видимо, все другие проблемы в Украине решены. На самом деле Киев и Варшава подбирают то, что плохо лежит. Все структуры нашей оппозиции связаны с Демпартией США, республиканцы не хотят с ними работать. Поскольку зайку бросила хозяйка, им надо 4 года пересидеть на польском пайке. При этом люди, которые учат нас демократии, в случае Украины выборы вообще не проводили. А вот в Польше выборы проводят, и мошенничество происходит именно там.

Андрей Лазуткин:

Первый момент – это электронный реестр населения. Сколько населения в Польше, не знают сами поляки, потому что в стране большая трудовая миграция, и многие в Польше постоянно не проживают. Данные о таком человеке могут отражаться в реестре, а могут не отражаться. Это зависит от стратегии, как фальсифицируются выборы. Если выгодно нарисовать высокую явку, численность населения в отдельном округе занижают, и процент проголосовавших таким образом вырастает. И наоборот, если надо снизить явку, мертвые души (умерших, уехавших) из реестра не исключают, и получается искусственное снижение явки. В открытом доступе реестра нет, и проверить процент проголосовавших невозможно, только после выборов по суду.

Андрей Лазуткин:

Второй момент – дробление избирательных округов. За Туска голосуют в крупных городах, за Качиньского – в сельской местности. Поэтому на селе создается очень много избирательных участков, к ним бесплатно подвозят автобусами, чтобы как можно больше крестьян пришло голосовать. А в городах, наоборот, участков мало, их надо искать на карте, а потом люди стоят в искусственных очередях, как было у нас. А в очереди происходит скрытая агитация. Людям скучно стоять 20-30 минут, они начинают общаться друг с другом, и на неопределившихся (а таких в Польше каждые выборы – треть) можно повлиять прямо перед бросанием бюллетеня. Это запрещено во всех нормальных странах.