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Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси

14 января 2025 17:45
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:
В Польше белорусские выборы на уровне Канцелярии президента назвали мошенничеством. Анджей Дуда остается в кресле всего 3 месяца, скоро он уйдет, как и многие, кто обещал падение нашей власти. В политике таких называют хромыми утками, которые могут крякать что угодно. 

Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси -2

Тем не менее это сигнал, что Польша не намерена признавать белорусские выборы, хотя еще не было ни голосования, ни подсчета. Синхронно такой же сигнал идет от Зеленского, который в своем обращении поддержал белорусскую оппозицию, видимо, все другие проблемы в Украине решены.

На самом деле Киев и Варшава подбирают то, что плохо лежит. Все структуры нашей оппозиции связаны с Демпартией США, республиканцы не хотят с ними работать. Поскольку зайку бросила хозяйка, им надо 4 года пересидеть на польском пайке. При этом люди, которые учат нас демократии, в случае Украины выборы вообще не проводили. А вот в Польше выборы проводят, и мошенничество происходит именно там.

Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси -4

Андрей Лазуткин:
Первый момент – это электронный реестр населения. Сколько населения в Польше, не знают сами поляки, потому что в стране большая трудовая миграция, и многие в Польше постоянно не проживают. Данные о таком человеке могут отражаться в реестре, а могут не отражаться. Это зависит от стратегии, как фальсифицируются выборы.

Если выгодно нарисовать высокую явку, численность населения в отдельном округе занижают, и процент проголосовавших таким образом вырастает. И наоборот, если надо снизить явку, мертвые души (умерших, уехавших) из реестра не исключают, и получается искусственное снижение явки. В открытом доступе реестра нет, и проверить процент проголосовавших невозможно, только после выборов по суду.

Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси -6

Андрей Лазуткин:
Второй момент – дробление избирательных округов. За Туска голосуют в крупных городах, за Качиньского – в сельской местности. Поэтому на селе создается очень много избирательных участков, к ним бесплатно подвозят автобусами, чтобы как можно больше крестьян пришло голосовать.

А в городах, наоборот, участков мало, их надо искать на карте, а потом люди стоят в искусственных очередях, как было у нас. А в очереди происходит скрытая агитация. Людям скучно стоять 20-30 минут, они начинают общаться друг с другом, и на неопределившихся (а таких в Польше каждые выборы – треть) можно повлиять прямо перед бросанием бюллетеня. Это запрещено во всех нормальных странах.

Кто настоящий мошенник? Политолог сравнил выборы в Польше и Беларуси -8

Андрей Лазуткин:
Третий момент – подкуп избирателей через госструктуры. Честный Анджей Дуда, как и вся его партия, связан с концерном «Орлен», который занимается переработкой нефти. И самое банальное – накануне выборов всем сотрудникам проводят выплаты за счет госкомпаний, типа премий, но к дате выборов. Формально все законно. 

Костел в Польше, в отличие от церквей в Беларуси, самым прямым образом вовлечен в политику, причем на одной определенной стороне – тоже партии Анджея Дуды. Нам они рассказывают, что в Беларуси якобы нет свободы выбора, а в Польше выбор есть, но священник на проповеди призывает голосовать за «ПиС». То есть можно голосовать за Туска, но тогда попадете в ад. Понятно, что это форма давления на избирателя старшего поколения.

А самая грязная технология польских выборов – это работа с партией, которая занимает третье место. Голоса двух главных партий обычно делятся 50 на 50, и им нужен союзник, чтобы создать коалицию и победить. В какой-то момент именно третья партия стала определять исход всех польских выборов.

Подробности в видео.

# Международная политика # Выборы # Президентские выборы # Авторская журналистика на СТВ

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