Варшава продолжает накалять обстановку на восточном фланге НАТО. Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что закрытые погранпереходы на белорусской границе в ближайшее время не откроются, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в 2024 году по инициативе сопредельной стороны были закрыты все пограничные переходы с Беларусью за исключением одного для легковых авто и одного для фур. Также чиновник обвинил белорусскую сторону в кризисе, в то время как Минск прикладывает все усилия для дипломатичного решения ситуации. В целом на границе Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение погранпереходов и неритмичный прием транспорта приводит к большим очередям на границе.