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В Польше заявили, что в скором времени не собираются открывать погранпереходы на белорусской границе

13 января 2025 20:58
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Варшава продолжает накалять обстановку на восточном фланге НАТО. Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что закрытые погранпереходы на белорусской границе в ближайшее время не откроются, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили, что в скором времени не собираются открывать погранпереходы на белорусской границе-2

Отметим, в 2024 году по инициативе сопредельной стороны были закрыты все пограничные переходы с Беларусью за исключением одного для легковых авто и одного для фур. Также чиновник обвинил белорусскую сторону в кризисе, в то время как Минск прикладывает все усилия для дипломатичного решения ситуации. В целом на границе Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение погранпереходов и неритмичный прием транспорта приводит к большим очередям на границе.

# Беларусь-Польша # Граница

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