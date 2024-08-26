Косыгин: никто не может указывать, какие нам мероприятия проводить для обеспечения нацбезопасности

Накануне вечером на сайте украинского МИД появилось странное сообщение о недружественных действиях Республики Беларусь. В тексте указано, что Минск якобы под видом учений сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспертном сообществе его расценивают как очередную провокацию. Так на кого рассчитано сообщение украинского МИД? И что читается между строк?

Тема получила неожиданное продолжение: последовал официальный ответ Киева в виде заявления Министерства иностранных дел. В нем сообщается, что Киев признает за собой право на самооборону, опасается за безопасность Чернобыльской АЭС, а любые скопления техники, военные объекты и коммуникации будет считать законными военными целями.