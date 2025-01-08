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В Верховную раду Украины внесён законопроект о приостановке ряда договоров с Беларусью и Россией

08 января 2025 08:00
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Законопроект о приостановке ряда договоров с Беларусью и Россией внесен на рассмотрение Верховной рады Украины. В частности, речь идет о 26 международных документах и приложениях к ним, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховную раду Украины внесён законопроект о приостановке ряда договоров с Беларусью и Россией-2

Кроме того, предполагается прекратить действие двустороннего договора с нашей страной «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания». Стоит отметить, что украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, заключенных с Беларусью, Россией, а также в рамках СНГ. Так, они уже прекратили сотрудничество с нашей страной в области технической защиты информации, разорваны договоры о гарантиях в области пенсионного обеспечения, авиационного поиска и спасения, соглашение об избежании двойного налогообложения, о свободной торговле, а также по линии МВД.

# Беларусь-Украина # Международная политика

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