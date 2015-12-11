Контракты на сумму в $10, 5 млн подписали 11 декабря на белорусско-туркменской выставке в Ашхабаде

Новости Беларуси. Эта пятница, 11 декабря, в Туркменистане обрела экономический акцент. Александр Лукашенко в рамках официального визита посетил белорусско-туркменскую выставку в Ашхабаде. Свою продукцию здесь представляют более сотни компаний. Это производители мебели, газовых плит, продовольственных товаров. Словом, все, что наша страна готова предложить покупателю Центральной Азии. На этой площадке только за день подписано контракты на сумму в 10,5 млн долларов.

Белорусские мотивы в самом центре Ашхабада. Сотни стендов представляют самые передовые достижения страны. Для туркменского бизнеса – возможность присмотреться и к нашим брендам, и к отчасти экзотическим белорусским продуктам. Три дня работы и реальные планы заключить контракты на десятки миллионов долларов. Многие из представленных товаров для Туркменистана – настоящий эксклюзив. Но не все. Сладости для азиатов – не новость. И даже они, привезенные из Синеокой, завоевали себе место под солнцем.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Выставка состоит из нескольких секций. Крупная техника и автомобили, понятное дело, на улице. На первом этаже можно подкрепиться белорусскими товарами. И потом наверх — за крупными контрактами.

Первым из высоких гостей здесь побывал белорусский лидер. Александр Лукашенко осмотрел практически всю экспозицию. К слову, у людей, представляющих туркменские товары, появление президента сразу вызывало неподдельные эмоции.

Ну а с белорусских производителей – особый спрос. Выгодно продавать за рубеж для нашей страны жизненно важно. К организации экспорта привлечены и министры, и дипломаты. О том, что Туркменистан нуждается в крупной партии вагонов для железнодорожных составов, вчера, 10 декабря, говорил и сам президент этой страны.

У владельцев этого стенда уже есть бизнес-план: обеспечить техникой Гарлыкский комбинат и поставить на поток продажу вагонов для связи между Туркменистаном и Ираном.

Виталий Мартынов, директор Могилевского вагоностроительного завода:

На сегодняшний день 80 грузовых вагонов — Гарлыкский Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. И где-то около 1 тыс. вагонов для использования в Республике Иран.

Центральное место – на откуп нашим крупнейшим экспортерам. Белорусские тракторы в Туркменистане называют королями рынка. Государственного. А вот среди фермеров – поле пока не пахано. Но уже с будущего года каждый частник сможет купить «Беларус» в кредит под один процент. Так что дилеры уверены в новых поставках.

Джаханбай Ягшымурадов, директор представительства ПО «Минский тракторный завод» в Туркменистане:

Где-то с 2003 года в общей сложности было около 8 тыс. тракторов поставлено было сюда. Только в этом году на 7 млн. более 350 машин.

Акты испытаний этих белорусских хлопкоуборочных комбайнов Гурбангулы Бердымухамедов требовал лично себе на стол. И теперь Туркменистан хочет приобрести крупную партию такой техники.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы также ведем переговоры по поставке белорусской в обмен на поставку хлопка и пряжи. Раньше это вопрос был не обсуждаем, а сейчас мы уже пришли к такому соглашению и уверен, что мы найдем еще новые точки роста для продвижения нашей продукции, товаров. Уже есть много поклонников, много любителей нашей белорусской продукции. Это все радует. Мы уверены, что в рамках выставки-ярмарки мы получим дополнительный экспорт продукции в виде товарооборота порядка $50 млн.

Попасть на выставку может любой желающий. Она работает и по принципу магазина. В продаже не только продукты, но и мебель, и бытовая техника.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Интересно то, что в эти дни в Ашхабаде проходит международная конференция и делегациям будет предложено посещение этой выставки, где более 80 стран мира, делегации, представители которых будут здесь, посмотреть на белорусскую продукцию.

Беларусь и Туркменистан наладили сотрудничество по всем позициям. Постройка Гарлыкского комбината – яркий пример того, как надо делиться опытом. Это можно делать и в рамках организации больших спортивных форумов. Беларусь не так давно принимала чемпионат мира по хоккею. А в Туркменистане скоро пройдут Азиатские игры. Олимпийский городок не имеет аналогов в этом регионе. В комплексе – 30 объектов, главный из которых – стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Строит его турецкая компания, которой уже доверяли в Ашхабаде возведение, к примеру, монумента независимости и главного флагштока страны высотой 133 метра. Общая стоимость городка – пять миллиардов долларов. Его сегодня, 11 декабря, посетил и президент Беларуси. Александр Лукашенко осмотрел многофункциональную арену, зал тяжелой атлетики и опробовал новый велотрек. Это сооружение готово принимать соревнования любого уровня и считается одним из самых современных в регионе.

Символический и очень важный жест для стран, связанных общей трагической историей. В этот же день к монументу павшим в Великую Отечественную войну президент Беларуси возложил венок.

Сам монумент – это только часть большого мемориального комплекса под названием «Народная память». В музее неподалеку — несколько залов. Экспозиции рассказывают о воинах Великой Отечественной, жертвах ашхабадского землетрясения, защитниках Геоктепинской крепости. Президент Беларуси оставил запись в книге почетных гостей.

Завтра, 12 декабря, в заключительный день визита белорусская делегация примет участие в государственном празднике Туркменистана — Дне нейтралитета. В Ашхабад приедут президенты, премьер-министры и представители более чем 80 государств, на международной конференции выступит и белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.