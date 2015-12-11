Новости Украины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о готовности уйти в отставку, если Рада примет такое решение. Об этом украинский премьер заявил сегодня, 11 декабря, во время выступления перед депутатами Яценюк отчитался о проделанной работе.

Речь премьера встретили недружелюбно, и даже началась драка. Парламентарии стали обвинять другу друга в том, что за этот год экономическая ситуация в стране никак не изменилась. Выясняли отношения несколько минут. Заседание парламента из-за этого пришлось приостановить. Неспокойно было и снаружи Верховной Рады. С утра на улице стали собираться сотни людей. Они недовольны работой правительства — а именно социально-экономическим положением в государстве и коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.