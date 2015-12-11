Официальный визит президента Беларуси в Туркменистан продолжается: мероприятия 11 декабря

Новости Туркменистана. Продолжается официальный визит президента Беларуси в Туркменистан. Сегодня, 11 декабря, у главы государства насыщенный на события день. Утром Александр Лукашенко с краткой экскурсией посетил мемориальный комплекс «Народная память» в Ашхабаде. Белорусский лидер возложил венок к монументу павшим в Великую Отечественную войну. На память о посещении музея Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.

Также сегодня в программе визита главы белорусского государства Олимпийский городок, где в следующем году состоятся Азиатские Олимпийские игры. Вниманию президента будут представлены многофункциональная спортивная арена, велотрек, зал тяжелой атлетики. А буквально через полчаса лидеры двух государств посетят совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальных павильонах ярмарки в Ашхабаде будут представлены белорусская техника, последние разработки в сфере здравоохранения и образования, продукты питания и текстиль.

Оценят в Туркменистане и белорусский научный потенциал. На выставке около 40 инноваций отечественных исследователей – от технологий в сфере сельского хозяйства до систем дистанционного зондирования планеты.

Минск и Ашхабад планируют подписать соглашение о создании совместной лаборатории.

Владимир Агабеков, директор Института химии новых материалов национальной академии наук Беларуси:

Основная цель представления Академии наук – создание совместной лаборатории. Одна из наших разработок, которая будет представлена на этой выставке, создание новых мембранных изделий для очистки воды технического назначения. В частности, для очистки сточных вод, очистки вод водоемов. Вплоть до того, что эту воду можно будет использовать затем и в качестве питьевой воды.