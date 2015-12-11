Новости Туркменистана. Продолжается визит президента Беларуси в Туркменистан. 11 декабря утром Александр Лукашенко с краткой экскурсией посетил мемориальный комплекс «Народная память» в Ашхабаде. Глава государства возложил венок к монументу павшим в Великую Отечественную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный комплекс открыт в октябре прошлого года. Он включает в себя памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также монументы, которые увековечили память павших в Геоктепинской битве и жертв Ашхабадского землетрясения.

Рядом с комплексом расположен музей. На память о его посещении Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.