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Александр Лукашенко с краткой экскурсией посетил мемориальный комплекс «Народная память» в Ашхабаде

11 декабря 2015 13:38
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Новости Туркменистана. Продолжается визит президента Беларуси в Туркменистан. 11 декабря утром Александр Лукашенко с краткой экскурсией посетил мемориальный комплекс «Народная память» в Ашхабаде. Глава государства возложил венок к монументу павшим в Великую Отечественную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный комплекс открыт в октябре прошлого года. Он включает в себя памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также монументы, которые увековечили память павших в Геоктепинской битве и жертв Ашхабадского землетрясения.

Рядом с комплексом расположен музей. На память о его посещении Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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