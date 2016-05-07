Контактные сети Беларуси и Индии: от троллейбусных до научно-технических – что еще соединяет страны?

Минский моторный завод выпускает двигатели уже полвека. Лет по 70 МАЗу, БелАЗу, МТЗ. А вот троллейбусы (Беларусь тоже их производит) – это продукт современной Беларуси. И покупает их Россия, другие постсоветские страны. Белорусские производители намерены заинтересовать своим рогатым электротранспортом Индию. Одна из крупнейших экономик мира, вторая по численности людей страна, а троллейбусное движение не освоила до сих пор. Почему бы не предложить?

Площадь Бангалор назвали в честь индийского города Бангалор – это город-побратим Минска. Еще его называют индийской «силиконовой долиной» из-за большого количества расположенных там IT-компаний. Кстати, бангалорцы тоже очень часто употребляют слово Минск. Одна из площадей города носит имя белорусской столицы.

Возможно, в будущем белорусский «привет» еще начнет и колесить по индийским улицам. Не только собрать технику, но и создать всю необходимую инфраструктуру для троллейбусного движения предлагает белорусская частная компания.

Юрий Тумаха, генеральный директор компании по производству троллейбусов и спецтехники:

Мы, как частная компания, всегда отвечаем за свои слова. И то, что обещаем, то и делаем. Живые, разворотливые, ищем работу, а не ждем, когда она приходит.

Производятся троллейбусы на базе автобусов МАЗ. Готовы учесть пожелания и индийских заказчиков.

Павел Лашкевич, главный конструктор компании по производству троллейбусов и спецтехники:

Главное отличие этой машины для Индии – правый руль, соответственно, и зеркальная компоновка всех узлов.

Кабина водителя просторная, комфортная. У дисплея есть функция тачскрин, здесь, к примеру, можно посмотреть расход электроэнергии, компьютер тут же выдаст информацию об ошибке, неисправности, если такие будут.

Одна из крупнейших экономик мира по объему ВВП. Но Индия уже давно не только индустриальный, сегодня это еще информационный гигант, который производит интеллектуальный продукт высочайшего класса. И в этом секторе у наших стран много общего.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У нас сотрудничество с Индией началось в 1997 году, когда мы заключили первый контракт на создание научно-технической продукции с министерством информации и телекоммуникаций Индии. Через год будет 20-летие нашего сотрудничества. За этот период мы выполнили контрактов на создание научно-технической продукции на 6 млн долларов.

В инновационном центре создают устройства, аналоги которым могут предложить разве что в Японии, Америке и Франции. Это уникальные разработки в радиолокации и навигации, в сфере телекоммуникаций и медицине.

Александр Гусинский, директор научно-образовательного инновационного центра:

Индия очень бурно развивается, она работает со всем миром. Нам очень приятно, что среди многих стран, с которыми работает Индия, есть Беларусь. Они обычно говорят, что у нас очень похожи души, им приятно быть в Беларуси, общаться с белорусскими людьми. Может быть, это тоже очень помогает развитию отношений.

На следующей неделе в Индию отправится парламентская делегация во главе с главой Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Одновременно в Дели пройдет бизнес-форум, участие в нем примут руководители крупных госпредприятий и представители частного бизнеса. К примеру, из товаров легкой промышленности отечественные производители готовы предложить льняную, стекольную продукцию. Настроены на продолжение сотрудничества в области нефтедобычи и автомобилестроения.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В рамках настоящего визита планируется посещение одного из территориально расположенных в центре Индии штата, где планируется открытие сервисного центра Белорусского автомобильного завода. Сейчас там работы практически завершены. Это будет хороший, на мой взгляд, инфраструктурный проект.

Панкадж Саксена, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Уверен, что эта поездка будет очень продуктивной. Белорусскую делегацию примут и президент Индии, и премьер-министр. Предстоит обсудить немало вопросов. Индия очень заинтересована в сотрудничестве с Беларусью. Убежден, что в ближайшие годы вырастет товарооборот между нашими странами, а также увеличится поток инвестиций.

От медицины до энергетики, от образования до логистики, от промышленности до нанотехнологий. Портфель будущих совместных проектов наверняка изрядно прибавит в весе.