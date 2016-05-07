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Александр Лукашенко поздравил белорусов с 9 мая

07 мая 2016 17:04
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Новости Беларуси. Великую Победу отмечают в Беларуси. Официальный старт торжественным мероприятиям был дан накануне. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Президент Беларуси направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.

С 9 мая глава государства поздравил также соотечественников. В поздравлении отмечается, что эта историческая дата вот уже 71 год является для белорусского народа одной из самых светлых, торжественных и значимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этот праздничный день самые теплые слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам, вынесшим все тяготы военного лихолетья. Спасибо вам и низкий поклон! Мы будем вечно помнить и свято чтить имена миллионов — тех, кто сражался за независимость Отчизны, кто трудился не жалея сил на пути к этой великой цели», — говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко # День Победы 2016

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