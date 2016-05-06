Качество моторов – повысить, модельный ряд – разнообразить: Александр Лукашенко посетил Минский моторный завод

Новости Беларуси. Развитие отечественной промышленности – эта тема стала сегодня одной из главных во время посещения Президентом моторного завода. Глава государства регулярно оценивает итоги работы промышленных гигантов. А это предприятие — не только важное звено национального автомобилестроения, но и ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Александру Лукашенко рассказали о перспективах развития промышленного холдинга. За разговором следил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Качество моторов – повысить, модельный ряд – разнообразить, а производственную кооперацию – усилить. Сегодня Александр Лукашенко посетил Минский моторный завод. Это ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Самая большая задача завода на сегодня – вытеснить с внутреннего рынка импортные аналоги. На примере работы столичного холдинга Президенту рассказали о выполнении его поручений по развитию всего отечественного машиностроения.

На глазах Валерия Коваля менялся завод. Минскому моторному – шестой десяток. В странах СНГ таких предприятий практически не осталось. Но Беларусь его сохранила и занимается модернизацией. Предприятие – основное звено в важной для страны отрасли – машиностроение. Это рабочие места десятков тысяч белорусов.

Валерий Коваль, оператор производственной линии:

Раньше больше ручной сборки было. Сейчас упрощенный пошел коленвал. Сейчас по твердости пошли мощнее.

Эти моторы помогают во всех смыслах двигать продукцию крупнейших предприятий страны. Трактора, комбайны и грузовики, прежде всего, оценивают по качеству двигателей. Поэтому Президент пристально следит за работой этого завода. И не только изучая статистические показатели рентабельности и затрат. В состоянии моторного Александр Лукашенко разбирается на месте, вникая в каждую деталь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Роста цен на внутреннем рынке на свою продукцию ты не допустил. Ни МТЗ, ни «Гомсельмаш», ни МАЗ жаловаться сегодня на это не будут.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Не будут.

Игорь Емельянович предприятием руководит только год. Но готов отстаивать свою точку зрения. У правительства на моторный завод скептический взгляд, мол, предприятие морально устарело. Руководитель завода, наоборот, верит в успех постепенной модернизации. Александра Лукашенко заботят не только сухие цифры, но, прежде всего, судьбы людей.

Игорь Емельянович:

Просроченных кредитов нет. Выплачиваем все.

Александр Лукашенко:

Дебиторская – какой объем?

Игорь Емельянович:

Дебиторская задолженность на 1 мая составляет 405 миллиардов, кредиторская – 425 миллиардов. Склад составляет 140 миллиардов.

Александр Лукашенко:

А почему тебе не платят деньги за продукцию? Полтриллиона – это же деньги.

Игорь Емельянович:

В основном это задолженность белорусских предприятий.

Александр Лукашенко:

А какой процент в этой дебиторке белорусских и иностранных предприятий?

Игорь Емельянович:

Иностранных в дебиторке 12%.

Сейчас у Минского моторного завода упали объёмы производства. Крупнейшие промышленные предприятия страны пока по-прежнему продолжают закупать импортные аналоги белорусских двигателей. Например, на комбайнах «Гомсельмаша» два и из трех моторов – заграничные. У руководителя МТЗ основное нарекание – на качество. Президент выслушал мнение всех сторон.

Столичные заводчане производят двигатели с мощностью от 35-ти до 450-ти лошадиных сил. Сейчас создают малолитражные и экономичные моторы. Насколько у них снизится аппетит, покажут испытания, а вот как они работают, Президенту сегодня дали послушать.

Но прежде всего Александр Лукашенко прислушивается к обычным работягам. Механизатор из Брестской области Александр Супрун в компании высокопоставленных чинов спокоен. Он почти что герой-рационализатор. Когда на тракторе сломались детали заграничного двигателя, он их успешно заменил их на наши, отечественные. Получилось.

По мнению руководителей аграрного ведомства, такое мелкое импортозамещение надо внедрять в промышленных масштабах. Но у директора Минского моторного завода более грандиозные планы: создать свою литейку и диверсифицировать рынки. Ведь на российском направлении продвижение белорусских двигателей тормозит их стоимость – немного увеличилась. Но российские аналоги оказались ещё дороже. Зато на свои, отечественные двигатели хотят перейти производители лесной и дорожной техники.

Александр Лукашенко, как и обещал, посещает все крупные предприятия страны. И это отнюдь не праздное турне по промышленному маршруту Беларуси. Наоборот, Президент вникает в самые сложные нюансы будней. И всегда с удовольствием откровенно общается с заводчанами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По вашей реакции я понимаю, что вы верите в свое предприятие и нисколько не сомневаетесь, что оно будет жить и работать. Я приехал сюда с определенным настроением, которое у меня сформировано, естественно, разными докладами начальников побольше, начальников поменьше. Доходило до того, что немедленно заменить руководителя, нет того – нет этого. Человек я опытный, извините за нескромность. Вы знаете, после изучения я не имею такого мнения. Я не скажу, что я впечатлен. Но уж очень положительно воспринимаю вашу работу. Все познается в сравнении. По-моему, ваш завод понимает, что надо делать сегодня. Более того, он начал уже делать то, что нужно тракторному заводу, МАЗу, может даже, завтра и БелАЗу. Я с большим оптимизмом, чем до сегодняшнего дня, смотрю на Минский моторный завод. 2016-й год – это год проверки на прочность всех предприятий страны. Особенно таких предприятий – гигантов, к которым я отношу и Минский моторный завод. Это МАЗ, БелАЗ, тракторный завод, «Гомсельмаш». Главный вопрос – это качество. Не будет качества – вы будете биты, и не только мной – рублем. Вы ничего не получите, производя и поставляя некачественный продукт. Это касается всех. Увы, настало новое время. Очень тесно стало всем. В силу этого – жестокая конкуренция. Кто дешевле и качественнее предложит товар, тот будет на коне.

Моторный завод хоть и относится к тяжёлой промышленности, но к его общему состоянию этот эпитет не подходит. Здесь уже сертифицировали моторы стандарта Евро-5 и готовятся к их серийному производству. В последние годы обороты объемов производства минской моторки упали на треть, но в этом году хотят вернуться к показателям лучших лет: планируют собрать 60 тысяч двигателей.