Президент Туркменистана 11-12 мая с официальным визитом посетит Беларусь

Новости Беларуси. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11-12 мая с официальным визитом посетит Беларусь. Запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко с туркменским коллегой.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу в формате один на один, а затем встретятся в расширенном составе. В повестке дня обсуждение состояния и перспектив сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Речь пойдет и о знаковых для двух стран совместных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.