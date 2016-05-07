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Президент Туркменистана 11-12 мая с официальным визитом посетит Беларусь

07 мая 2016 17:06
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Новости Беларуси. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11-12 мая с официальным визитом посетит Беларусь. Запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко с туркменским коллегой.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу в формате один на один, а затем встретятся в расширенном составе. В повестке дня обсуждение состояния и перспектив сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Речь пойдет и о знаковых для двух стран совместных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан

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