«Консенсуса достичь не удалось»: как прошел саммит G20 в Гамбурге

Новости Германии. Лидеры 20 стран, где проживает 2/3 населения планеты и где производят 85% материальных благ на земле, сели за стол переговоров в Гамбурге. А вот шумный фон им создавали тысячи антиглобалистов, которые не успокоились и после завершения саммита G20. Политический эстеблишмент, беспрецедентные меры безопасности – с одной стороны и баррикады, горящие автомобили и слезоточивый газ – с другой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Десятки мировых лидеров, тысячи участников, сотни представителей СМИ. Встреча так называемой «Большой двадцатки» оказалась крайне сложной и противоречивой. Основная интрига по итоговому коммюнике строилась вокруг климата. Страны G20 гадали, вернутся ли США к Парижскому соглашению.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

В центре внимания были вопросы климата и энергетики. И здесь подтвердилось то, что я уже говорила накануне саммита. Консенсуса достичь не удалось. Все дело в американской позиции. Вы знаете, что США, к сожалению, вышли из Парижского климатического соглашения. Дональд Трамп скептически настроен на сокращение разных выбросов от американских предприятий, а возможно, и их закрытие ради улучшения мировой экологии. Сам он позитивно оценил результаты саммита. От пресс-конференций отказался. Ответил в своей манере – в соцсети.

Дональд Трамп, президент США:

Саммит «Большой двадцатки» стал огромным успехом для США. Объяснил, что Штаты должны исправить множество плохих торговых сделок, которые совершили. Будет сделано! С кем удалось Трампу найти взаимопонимание, так это с президентом России. Встречу двух лидеров называли одним из самых ожидаемых и вместе с тем непредсказуемых событий нынешнего саммита.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать о разговоре с президентом Трампом. Он меня спросил, я ему ответил. Он задал наводящие вопросы. Я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен.

Прорывом Путин назвал договоренности с США по прекращению огня в Сирии, которые уже 9 июля вступили в силу. Обсуждали на полях саммита и кризис на востоке Украины. На совместной встрече президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ подтвердили важность реализации соглашения о прекращении огня, действующего в рамках Минских договоренностей. Мировые лидеры стран «Большой двадцатки» заявили также о желании создать рабочие места в Африке, чтобы наконец-то победить миграцию. Договорились о сохранении открытых рынков. Ангела Меркель:

Мы четко заявляем, что рынки должны быть открыты. С протекционизмом нужно бороться, как с недобросовестной практикой. Хозяйка политического форума Ангела Меркель к подготовке встречи мировых лидеров подошла основательно. Канцлер со своими сторонниками ожидала, что саммит послужит укреплению ее имиджа лидера на сентябрьских выборах в Бундестаг. Даже цвет своего неизменного пиджака выбрала ярко-зеленый – безграничной энергии и всепоглощающего спокойствия. Вот только это самое спокойствие было лишь в стенах саммита. А улицы буквально бурлили. И горели.

Примерно так выглядел саммит G20 снаружи. Уже несколько суток тысячи демонстрантов устраивают на улицах погромы, провоцируют полицию, забрасывая стражей порядка камнями и коктейлями с зажигательной смесью и просто грабят магазины. Полиции в ответ приходится действовать тоже радикально.