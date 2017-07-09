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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Минскую декларацию: резолюция по Восточной Европе из нее исключена

09 июля 2017 11:29
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Новости Беларуси. На сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске удалось продвинуться на пути укрепления доверия в регионе. Такое мнение прозвучало на ее заключительном пленарном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же была принята и Минская декларация – итоговый документ форума. Его обсуждение вызвало бурную реакцию среди парламентариев. Это касалось одного из пунктов – резолюции по Восточной Европе, которая затрагивала и нашу страну. Впрочем, точку в дебатах поставило голосование. Депутаты отклонили нашумевшую резолюцию.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Минскую декларацию: резолюция по Восточной Европе из нее исключена-1

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я считаю, что наступил момент истины. Хорошо, что сессия у нас, что длились она не один день. Хорошо, что люди могли пообщаться и увидеть реальную ситуацию. Не секрет, что есть деление между Западом и Востоком. Мы категорически против делить Европу на Восток и Запад, мы считаем, что должно быть однородно, должны быть одинаковые условия, подходы, оценки, критерии. Нельзя учить, если мы работаем в такой солидной организации, должны быть равные права и возможности. Я считаю, что первый переломный шаг произошел. И нам приятно что он произошел на минской площадке.

В Минской же декларации сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на актуальные вызовы и угрозы. Это терроризм, затяжные конфликты и ухудшение атмосферы доверия, безопасности и сотрудничества.

# ОБСЕ

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