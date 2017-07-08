Кристин Муттонен: мы видим Беларусь не только как мост между Востоком и Западом, но и между разными государствами

Поучаствовать в веселом купальском празднике и, может быть, даже попрыгать через костер были бы не прочь многие из 700 высоких зарубежных гостей, прибывших в Беларусь для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ. ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация по вопросам безопасности. И если провести параллели с Купальем, то «прыжками через огонь» Европа уже занимается, безрадостно и отчаянно. Пламя терактов, костры беженцев обжигают…

Если накопившимися в Европе проблемами не заниматься, то проблемы займутся нами – таков был посыл выступления Президента Лукашенко перед делегатами из 57 стран, собравшимися в Минске для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Грандиозный форум, результативный и в чем-то сенсационный! Евгений Пустовой рассказывает.

Минск встречает тепло и теплом Парламентскую сессию ОБСЕ. А белорусский лидер – галантно председателя Парламентской ассамблеи. Этот букет не попал в светскую хронику. На летней сессии ПА ОБСЕ и без того достаточно новостей. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен уже не первый раз встречается с Александром Лукашенко. В кулуарах почти дружеская просьба к харизматичному политику задать тонн такому важнейшему событию.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Важный вопрос – атмосфера. Мы рассчитываем с вашей помощью добиться активного и доверительного общения на сессии, чтобы парламентарии смогли выстроить откровенный диалог.

У ПА ОБСЕ самые действенные па на европейском пространстве. Пожалуй, ассамблея осталась единственной площадкой для общеевропейского диалога.

Кристин Муттонен:

Минск давно уже стал площадкой, на которой собираются важные форумы, обсуждаются вопросы по построению мира. Мы уже видим Беларусь не только как мост между Востоком и Западом, но и между разными государствами, то есть это уже важная международная площадка.

У белорусской столицы, как и у Дворца Независимости, добрая репутация. А у Александра Лукашенко теперь новый имидж – миротворца, который умеет дипломатично обходить острые углы международных конфликтов.

Европейская мелодия нуждается в новой тональности. В ремиксе умиротворенной Хельсинкской партитуры, которая заглушила голоса разногласий. Первую скрипку может сыграть Минск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша матушка-Европа оказалась на перекрестке проблем. Мы, как страуса в песок, спрятали головы и делаем вид, что ничего не происходит. Но надо принимать какие-то серьезные решения. И одно из направлений наших действий – «Хельсинки-2». В конечном итоге такой процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. С учетом нашего опыта, и если это будет необходимо и будет ваше одобрение, мы готовы стать стартовой площадкой для начала этого процесса.

В Минске самая представительная сессия. И от нее ожидают прорывных, исторических шагов. Женева, Вена, Брюссель. Столицы Старого Света устарели. Слишком много там звучит разногласий. Международные отношения – это символы и детали.

Сьюзен Бебарова, представитель делегации Чешской Республики:

Мне очень понравилось слово вашего президента Лукашенко.

Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси:

Минск – замечательная площадка для проведения этой встречи. Цель – построить диалог между странами. А Беларусь подходит для этого, потому что находится в центре Европы.

Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады Украины:

Минск – это надежда для Европы на мир в Европе. И поэтому абсолютно логично, что самая значимая сессия ПА ОБСЕ проводится в Минске.

Зачем завязывать гордиев узел, чтобы затем рубить его. Вместо легендарного Александра Македонского современник Александр Лукашенко предлагает не обнажать меч. Вместо инвестиций в гонку вооружений – развитие экономик.

Александр Лукашенко:

Беларусь выступает за построение справедливой, предсказуемой и надежной торгово-экономической архитектуры в Европе и в целом на евро-атлантическом пространстве. Надо, что называется, держать в уме расширение его формата. Возможно, за счет подключения новых участников. Здесь я в первую очередь имею в виду Китайскую Народную Республику.

Прежняя архитектура мироустройства изжила себя. Необходим континентальный евроремонт. Но вместо него единый европейский дом продолжают раздирать блоковое мышление, фрагментарные подходы, сепаратные настроения. Даже звезды с флага ЕС начинают гаснуть. Европа на распутье.

Александр Лукашенко:

Главное для парламентариев – это обсуждать, это разговаривать, это общаться. Вот это мы сегодня хорошо освоили. Мы поднимаем вопросы, мы дебатируем, мы общаемся, мы рассуждаем. А что потом? А ничего. Действий нет! Поэтому, обсуждая проблемы, надо намечать план действий с учетом того, что времени для этих действий осталось в обрез.

Предложения Президента услышаны. В последние дни работы сессии в Минске одобрили проект резолюции об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму. Внимательно конспектировали речь или по-английски «спич» Александра Лукашенко и в блокнотах с логотипом USA на встрече с белорусским лидером представители Конгресса – высшего законодательно органа США.

Александр Лукашенко:

Никаких препятствий для вас не будет. Вы можете посетить любую точку нашего государства, даже самую закрытую. Мы все это для вас организуем. Мы готовы выслушивать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику с вашей стороны. Мы также весьма откровенны будем в своей позиции в отношении США.

Американцы на сессии ПА ОБСЕ выделились не только своей самой представительной делегацией. Но вот такими значками. Вместе с их государственным флагом – белорусский орнамент. У глубоко патриотической нации к символике отношение всегда подчеркнутое.

Роджер Уикер, руководитель делегации США в ПА ОБСЕ, член Сената Конгресса США:

Нас очень порадовали ваши заявления на церемонии открытия сессии. Я могу говорить от лица всех членов нашей делегации и Парламентской ассамблеи в целом. Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой Администрацией господина Трампа. Вижу прекрасные возможности для положительных изменений и новых совместных достижений для Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь.

В Минске одинаково громко звучит и голос Америки, и позиция Кремля – предложения всех государств-участников. Лучше один раз увидеть самому, чем сто раз глазами «Би-би-си» или «Евроньюс».

Александр Лукашенко:

«Евроньюс» у нас смотрит каждый гражданин. Все крупные каналы Российской Федерации полностью транслируются в Беларуси. Права человека, верховенство закона, демократии. Мы делаем все, чтобы в Беларуси было не меньше их, чем в других государствах Европы.

Еще одна красная тряпка – избирательность избирательных стандартов. Соломоново решение Лукашенко – создать евростандарт по избирательному процессу. Прислушивается Беларусь и к рекомендациям по отмене смертной казни. Но ведь против волеизъявления народа не пойдешь.

Александр Лукашенко:

Многие прежние парламентарии до вас настаивали, чтобы в Беларуси высказался народ по поводу отмены смертной казни. Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам, вынесли этот вопрос на референдум и получили результат.

Риторика Запада к Беларуси меняется. И литовская попытка на архаичном отношении протолкнуть свою резолюцию против Беларуси провалилась.

Кент Харстед, заместитель главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Так было сделано, потому что это было смешение двух важных тем. Это была неудачная комбинация, поэтому резолюция была отклонена. Тем более, мы отмечали позитивные перемены в демократизации Беларуси.

А вот наша резолюция оказалась куда более актуальной. Предложение вместе бороться с психотропами и унифицировать законодательство оказалось по вкусу европарламентариям.

Открытость Александр Лукашенко к диалогу и в официальной речи, и в непротокольном общении. Даже здесь приходиться возвращаться к украинским вопросам.

Президенту пришлось отойти от рабочего графика – слишком много избранников европейских народов хотели рукопожатий и селфи с белорусских лидером. Кто знает, может это исторические кадры. Начало нового пути к миру в Европе.

Действительно, это в какой-то мере победа Беларуси. Точно над предвзятым отношением к стране. Впрочем, в один политический ряд с минским миром может стать минская декларация. Инициативы Беларуси, судя по общему настроению, Европа громко поддержала широко раскрытыми ладонями.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь