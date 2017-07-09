Александр Лукашенко поручил сделать белорусскую налоговую систему простой и понятной

Новости Беларуси. Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной. Это отметил Президент Александр Лукашенко, обращаясь к работникам службы по случаю их профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поздравлении также подчеркивается, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом.

За счет платежей, контролируемых налоговиками, формируется порядка 70% всех доходов бюджета страны. Впрочем, их работа становится все более прозрачной, а общение с клиентами ведется, в основном, дистанционно. В ближайшее время в роли посредников между налоговыми органами и плательщиками смогут выступить специальные консультанты. Такая практика распространена во всем мире. На защиту интересов компаний и помощи в решении вопросов налоговой сферы направлен указ «О налоговом консультировании». Документ готовится к подписанию главой государства.