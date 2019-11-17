Алексей Дзермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

Новости Беларуси. В гостях выездной студии программы «Неделя» на СТВ Алексей Дзермант, политический аналитик. Это пристрелка к президентским выборам Игорь Позняк:

Мы много говорили об особенностях нынешней кампании. На мой взгляд, одна из них – это то, что эта парламентская кампания плавно перейдет в следующую очень важную для нас кампанию, президентскую. На ваш взгляд, какие выводы мы должны сделать в преддверии другой?

Алексей Дзермант:

На мой взгляд, эти выборы можно рассматривать как тренировку или даже учения и для государства, и для оппозиционных сил. Они пытались дискредитировать выборный процесс, используя современные медиа, медийные технологии: YouTube, Telegram-каналы. Я думаю, это все будет использовано в преддверии президентских выборов в еще более масштабных размерах. Конечно, условно говоря, силам конструктивным тоже необходимо реагировать на это. Технологии развиваются, политические технологии развиваются. Нужно проанализировать, что происходило, где есть ошибки, где необходимо что-то доработать, свои усилия применить в новом направлении. Это пристрелка, выражаясь таким языком, к президентским выборам. Было много интересного, необычного. Более активные представители, скажем так, конструктивной линии идут в народ, агитируют. Попытки собрать протестный потенциал через Telegram-каналы. Для политического анализа достаточно много пищи для размышления. Игорь Позняк:

Главный итог – что эта кампания традиционно (белорусская особенность) прошла спокойно, конструктивно, взвешенно.

Алексей Дзермант:

Да, действительно особенность, несмотря на все попытки как-то этот процесс направить в не то русло. Действительно традиционная особенность белорусских выборов – спокойный, штатный, нормальный характер. Не возникает никаких сомнений, что парламент будет избран, туда попадут самые достойные люди. Мне кажется, это хорошо. Это такая нормальная спокойная преемственность в выборном процессе – это то, что белорусскому обществу и государству нужно. Одно дело ярко заявиться в предвыборной, еще же надо в парламенте поработать Игорь Позняк:

Выдержка из вашего интервью: вы ожидаете в парламенте ярких личностей. Что вы подразумевали под этим? Алексей Дзермант:

Я заметил, что все-таки усиливается роль партий, партийных программ. То есть каких-то идеологических полюсов.

Игорь Позняк:

Совершенно полярные мнения в нашей студии. Ваш коллега Александр Шпаковский (интервью с ним можно увидеть здесь) буквально час назад сказал, что он с этим мнением не согласен. Алексей Дзермант:

Я вижу по крайней мере несколько партий, которые в своей деятельности активизировались на эти парламентские выборы. Выступили более сплоченной мобилизованной командой. Выставили политиков, которые умеют говорить. Проговаривают какие-то идеологические тезисы. Игорь Позняк:

Это говорит о том, что у нас сегодня есть предпосылки для формирования в будущем действительно эффективных политических партий? Алексей Дзермант:

Первые признаки такого процесса есть. Но вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы не только одна партия, а и все подтянулись. Чтобы они научились нормально работать с публикой, с электоратом. Чтобы проявили себя в парламенте.