Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ: Запад мечтает вновь сделать Турцию рядовым и послушным членом НАТО, который стучит в закрытую дверь ЕС и вредит Беларуси и России. Позволят ли это сделать турецкие избиратели?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия): Сценарий 28 числа: они пройдут ноздря в ноздрю, 50 на 50. После этого каждая из сторон объявит, что была фальсификация.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Турцию подводят к цветной революции впервые. Объектом такого рода воздействия становится государство НАТО.

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ: Националистически настроенная публика ориентирована на то, чтобы страна развивалась в своих интересах, развивалась независимо.

Андрей Савиных:

Сохранение политических контактов или экономических контактов с угасающей экономикой Запада не даст им шансов обуздать эту инфляцию. Их интересы лежат скорее на Востоке.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 21 мая, в 21:00.