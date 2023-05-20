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Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»

20 мая 2023 13:02
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? 

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ: 
Запад мечтает вновь сделать Турцию рядовым и послушным членом НАТО, который стучит в закрытую дверь ЕС и вредит Беларуси и России. Позволят ли это сделать турецкие избиратели? 

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия): 
Сценарий 28 числа: они пройдут ноздря в ноздрю, 50 на 50. После этого каждая из сторон объявит, что была фальсификация. 

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Турцию подводят к цветной революции впервые. Объектом такого рода воздействия становится государство НАТО. 

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ: 
Националистически настроенная публика ориентирована на то, чтобы страна развивалась в своих интересах, развивалась независимо. 

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Андрей Савиных: 
Сохранение политических контактов или экономических контактов с угасающей экономикой Запада не даст им шансов обуздать эту инфляцию. Их интересы лежат скорее на Востоке. 

Надежда Сасс: 
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 21 мая, в 21:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Савиных # Каринэ Геворгян # Фотофакт

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