«Китаю всегда будет нужен плацдарм для европейского направления». Чем ещё полезна Беларусь для Поднебесной?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В одной из минувших программ один из экспертов сказал достаточно мудрую вещь: нам есть за что поблагодарить Запад – за их санкции, потому как именно они заставили такое государство, как Республика Беларусь, сделать разворот в противоположную сторону и увидеть, какие возможности скрываются за тесным сотрудничеством и взаимодействием, к примеру, с Китайской Народной Республикой.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Эксперт не совсем прав. Успех отношений Беларуси с Китаем как раз в том, что мы не развернулись, а Президент с момента, как пришел к власти, сразу начал развивать эти отношения. За полтора года с 2020-го... Причем под санкциями вообще 20 лет живем, это Россия немножко меньше привыкает, чем мы. Мы 20 лет под санкциями и нормально развиваемся. Успех в том, что мы сразу стали выстраивать такие отношения. А с китайцами непросто работать. Кто разбирается в Китае, знает это. Чтобы подписать тот же контракт, надо отработать от и до не один день, неделю и месяц. Они крайне щепетильные, ответственные. И мы этим занимались много-много лет. Поэтому и отношения такие сложились. Второй фактор – это личные отношения нашего главы государства с лидером Китая. Он сумел их выстроить, как и со многими другими лидерами Ближнего Востока, Азии. Это залог успеха, и поэтому сейчас, когда мы действительно столкнулись с беспрецедентным давлением Запада (и Беларусь, и Россия), нам проще было переориентировать некоторые наши направления и потоки, в том числе и в Китай. И дальше эта работа продолжается. Я знаю, сейчас задача правительства – до конца года увеличить товарооборот, а в следующем году сделать еще больше. Надежда Сасс:

Сергей Сергеевич, северный рукав Шелкового пути касается территории Беларуси. Вы как экономист, профессионал как считаете, смогла бы Беларусь подключиться к этому проекту, который поспособствовал бы еще более эффективному развитию государства?

Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия):

Я думаю, что, в принципе, Беларусь в контексте Шелкового пути рассматривалась всегда Китаем как важная транзитная точка, транзитное государство. Я имею в виду транзит не только в перевозке грузов, но вообще как опорная точка на Шелковом пути между Китаем и Западной Европой, потому что как бы мы ни говорили, одна из целей Шелкового пути, проекта инициативы «Один пояс, один путь» – это как раз повышение транспортной связанности, расширение торговли между Китаем и Европой, которая является крупнейшим торговым партнером Китая в настоящее время. В этом плане роль Беларуси крайне высока. Она и в силу географического положения плюс в силу того, что в отраслевой характеристике белорусской экономике она имеет здесь ряд преимуществ. Она располагает квалифицированной рабочей силой, достаточно развитой инфраструктурой, поэтому китайские компании проявляли и проявляют интерес к вложениям на территории Беларуси. Тот же «Великий камень». Этот технопарк является примером белорусско-китайского сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий. И в этом плане я считаю, что перспективы здесь большие. Единственная проблема, которая реально существует, – это то, что пока отношения между Беларусью и Евросоюзом, мягко говоря, находятся не в самом лучшем положении, как и у России. Вся эта санкционная история, которая сейчас разворачивается, объективно препятствует, в том числе, и реализации планов Шелкового пути. От этого, к сожалению, мы не можем отмахнуться, это пока объективная реальность. Будем надеяться, что постепенно этот вопрос будет урегулирован и тогда интерес Китая еще более возрастет.

Надежда Сасс:

Хотела бы обратить внимание на сравнительную динамику ВВП Китая и Соединенных Штатов Америки. Мы понимаем, что Пекин ставит перед собой цель роста экономики на 5 % на следующие пять лет, что обусловлено стать страной с высокими доходами. Понятное дело, что большое стареющее население Китая снизит рост ВВП на 3 % к 2030 году, но, несмотря на это, при таких темпах роста к 2030 годам экономика Китая превзойдет экономику США. И, безусловно, мы все прекрасно понимаем, что это очень важный партнер (экономический, стратегический) для Беларуси. Алексей, я бы хотела, чтобы вы подытожили нашу дискуссию и уточнили, чем может быть полезна Беларусь Китайской Народной Республике и Китайская Народная Республика Беларуси.