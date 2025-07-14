Прямой эфир

В Испании столкновения с мигрантами переросли в массовые ожесточённые бои

14 июля 2025 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Волна насилия в Испании. Столкновения с мигрантами вызвало избиение местного пенсионера нелегалами из Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании столкновения с мигрантами переросли в массовые ожесточённые бои-2

Люди вышли на протесты. В ответ – группы вооруженных беженцев начали нападать на оппонентов. Столкновения переросли в массовые ожесточенные бои. В некоторых случаях дело дошло до поножовщины. Сейчас испанские правоохранители пытаются принять меры, чтобы стабилизировать обстановку.

# Протесты в Испании

Другие новости рубрики

Все новости
Режиссер РФ Александр Митта умер в возрасте 92 лет
14 июля 2025 07:37

Режиссер РФ Александр Митта умер в возрасте 92 лет

Трамп намерен с 1 августа повысить пошлины размером 30% на товары из ЕС
14 июля 2025 05:54

Трамп намерен с 1 августа повысить пошлины размером 30% на товары из ЕС

Четыре человека ранены. Встреча выпускников в США закончилась стрельбой
13 июля 2025 18:27

Четыре человека ранены. Встреча выпускников в США закончилась стрельбой