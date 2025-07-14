В Испании столкновения с мигрантами переросли в массовые ожесточённые бои

Волна насилия в Испании. Столкновения с мигрантами вызвало избиение местного пенсионера нелегалами из Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди вышли на протесты. В ответ – группы вооруженных беженцев начали нападать на оппонентов. Столкновения переросли в массовые ожесточенные бои. В некоторых случаях дело дошло до поножовщины. Сейчас испанские правоохранители пытаются принять меры, чтобы стабилизировать обстановку.