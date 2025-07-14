«Я до сих пор не могу поверить!» Гран-при конкурса исполнителей завоевала певица из Казахстана

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – главное музыкальное событие лета завершается. Наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, в этом году он собрал единомышленников из 44 стран. И это истинное проявление культурной дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль находится в центре внимания Президента. Именно под личным патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» стал настоящей визитной карточкой Беларуси. А его значение далеко перешагнуло за пределы музыкального конкурса. Здесь тесно переплелись идеология и большая политика, экономика и, конечно же, культура. Накануне вечером позывные фестиваля прозвучали в Летнем амфитеатре, там прошел концерт закрытия форума. По традиции нескольких последних лет его совместили со вторым конкурсным днем выступлений молодых артистов, которые состязались за главный приз конкурса «Славянского базара». Белоруска Валерия Бернатович стала лауреатом I степени.

«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?

Гран-при из фестивального Витебска отправится в Казахстан. 8 лет Аймагуль Батталиева шла к своей мечте – участию в «Славянском базаре». По сумме двух конкурсных дней она обошла всех конкурентов.