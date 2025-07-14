Режиссер РФ Александр Митта умер в возрасте 92 лет

Режиссер и народный артист России Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Об этом пишет ТАСС.

О его кончине сообщил сын, выразив глубокую скорбь. Помощница режиссера подтвердила информацию, уточнив, что в последние годы Митта был тяжело болен.

Александр Митта (урожденный Рабинович) появился на свет 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В кино дебютировал экранизацией пьесы «Друг мой, Колька!», позже поставил такие фильмы, как «Экипаж», «Шагал — Малевич», «Гори, гори, моя звезда» и сериал «Граница. Таёжный роман».