Навести порядок на земле, сформировать достойный облик городов и сел, улучшить экологию. Год благоустройства проходит в Беларуси. Новый сквер появился в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральный рынок областного центра – место притяжения большого количества горожан, теперь здесь не только красиво, но и комфортно для отдыха. Ландшафтные композиции дополнили краснолистными кленами, березами и японскими ивами.

Мы ждали, когда здесь появится площадка, потому что мы живем на Котовского. И ближайшая площадка была около Белгута. Мы ходили туда пешком, но нам далековато. А сейчас мы спокойно приходим на рынок, здесь поиграли. Прекрасно! Качели, горки, все, что надо деткам. Мы довольны очень.

Очень красиво, очень уютно. Мне нравится, что озеленение такое. Здесь и кусты, и деревья красиво посажены.