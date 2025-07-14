Новый сквер появился в Гомеле
Навести порядок на земле, сформировать достойный облик городов и сел, улучшить экологию. Год благоустройства проходит в Беларуси. Новый сквер появился в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральный рынок областного центра – место притяжения большого количества горожан, теперь здесь не только красиво, но и комфортно для отдыха. Ландшафтные композиции дополнили краснолистными кленами, березами и японскими ивами.
Мы ждали, когда здесь появится площадка, потому что мы живем на Котовского. И ближайшая площадка была около Белгута. Мы ходили туда пешком, но нам далековато. А сейчас мы спокойно приходим на рынок, здесь поиграли. Прекрасно! Качели, горки, все, что надо деткам. Мы довольны очень.
Очень красиво, очень уютно. Мне нравится, что озеленение такое. Здесь и кусты, и деревья красиво посажены.
Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Год благоустройства – это еще раз нам дает возможность всем органам государственной власти, предприятиям, населению сплотиться в единую команду и сделать что-то лучшее для наших детей, для наших поколений. Чем больше будет таких объектов, где будут смеяться дети, заниматься спортом, объединяться в семье, тем будет наша страна развиваться и продолжать свою независимость.
Отдельное внимание – автомобилистам. Вокруг сквера оборудовали 60 дополнительных паковочных мест, в том числе для инвалидов. Обустроен и парковочный карман для остановки общественного транспорта. В Год благоустройства новые объекты появятся и в других точках областного центра. Ко Дню города планируют открыть еще два сквера – на Речицком проспекте и улице Баумана.