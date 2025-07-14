Каникулы без происшествий! В Беларуси проходит акция «Безопасное лето»
Уберечь детей от гибели и травматизма. До конца августа в Беларуси проводится акция «Безопасное лето», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция направлена на предупреждение пожаров, связанных с детской шалостью с огнем, а также обучение правилам поведения в различных ситуациях, включая действия при пожаре, на воде и в других местах. Особое внимание – профилактике возгораний и безопасности детей дома, на улице и на водоемах.
Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:
Работа по обучению населения, особенно детей – это комплексная работа. Мы должны объединять наши усилия. Мы должны объединять наши усилия с органами внутренних дел, с Министерством здравоохранения. Мы, как органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, мы иногда инициируем эту работу, но наша главная цель – это безопасность наших детей.
Только в июне в РНПЦ травматологии и ортопедии обратилось 150 несовершеннолетних. Около 40 человек госпитализировали.
Дмитрий Тесаков, главный детский внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Беларуси:
Простой пример буквально прошлой недели. Мальчик, который решил прыгнуть в воду. Он разогнался, решил сделать кувырок, сальто и так далее, и головой уткнулся в дно этого водоема.
Во время летних каникул учащаются случаи гибели на воде. Накануне в Витебском районе утонул 10-летний мальчик, который купался в не предназначенном для этого месте. Всего в Беларуси с начала 2025 года на воде погибли 10 детей.