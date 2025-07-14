Каникулы без происшествий! В Беларуси проходит акция «Безопасное лето»

Уберечь детей от гибели и травматизма. До конца августа в Беларуси проводится акция «Безопасное лето», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция направлена на предупреждение пожаров, связанных с детской шалостью с огнем, а также обучение правилам поведения в различных ситуациях, включая действия при пожаре, на воде и в других местах. Особое внимание – профилактике возгораний и безопасности детей дома, на улице и на водоемах.

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:

Работа по обучению населения, особенно детей – это комплексная работа. Мы должны объединять наши усилия. Мы должны объединять наши усилия с органами внутренних дел, с Министерством здравоохранения. Мы, как органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, мы иногда инициируем эту работу, но наша главная цель – это безопасность наших детей. Только в июне в РНПЦ травматологии и ортопедии обратилось 150 несовершеннолетних. Около 40 человек госпитализировали.