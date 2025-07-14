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В Минске стартуют Дни Санкт-Петербурга

14 июля 2025 06:54
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Дни Санкт-Петербурга начинаются в Минске. В повестке – перспективы развития экономических и гуманитарных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартуют Дни Санкт-Петербурга-2

Программу мероприятий сегодня, 14 июля, откроет церемония возложения венков к монументу Победы. Также запланированы круглые столы и встречи по вопросам здравоохранения, туризма, молодежной политики, архивного дела. В торговом центре «Столица» откроется фотовыставка о Санкт-Петербурге. Завтра состоятся переговоры российской делегации с руководством Минска, будут обсуждаться перспективы взаимодействия. 

Завершатся Дни Санкт-Петербурга премьерой спектакля «Преступление и наказание» в Большом театре оперы и балета. Нынешнее событие приурочено к 25-летию заключения соглашения о сотрудничестве между российской Северной столицей и столицей Беларуси. Стороны поддерживают друг друга в вопросах производства, торговли, образования, культуры. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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