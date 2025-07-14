Пожар в одной из многоэтажек Анкары унёс жизни трёх человек

По предварительным данным, погибли три человека, включая младенца которому не исполнилось и четырех месяцев. Известно, что пожарные боролись с огнем на протяжении четырех часов. В общей сложности по информации СМИ, 39 человек, в том числе семеро пожарных, пострадали в результате отравления дымом. Они госпитализированы, сейчас их жизни ничто не угрожает. Правоохранители выясняют причины возгорания.