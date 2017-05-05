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Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая

05 мая 2017 16:29
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Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир 5 мая получили жильцы первого социального дома в Витебске.

Его построили при поддержке китайских инвесторов.

Обладателями жилья стали многодетные семьи и родители, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и неработающие по болезни одинокие граждане. Такие социальные проекты – это знак максимального доверия между странами и возможность проявить свою ответственность перед обществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неподдельный восторг апартаменты вызвали у половины семьи Сеньковских. Юлия со старшим сыном Кириллом впервые переступили порог нового дома. И уже начали делить комнаты, даже расставлять по углам еще не купленную мебель.

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая-1

Кирилл Сеньковский, новосел:
Допустим, тут стол, а тут – шкаф.

Юля восхищается ремонтом, двумя лоджиями. И теперь мечтает скорее переехать в новый дом.

Раньше семье из четырех человек с ребенком-инвалидом на руках приходилось ютиться в одной комнате.

Юлия Саньковская, новосел:
Мы проживали в очень стесненных условиях. Сейчас у нас, конечно, дворец по сравнению с тем, что мы имели. Мы очень рады!

Ключи от социальных квартир сегодня вместе с Сеньковскими получили еще 120 семей. Это те, кто нуждается в поддержке.

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая-4

Татьяна Вишнякова, жительница Витебска:
Спасибо, конечно, за уникальную возможность улучшить свои жилищные условия вот таким вот способом. В наше непростое время это просто подарок судьбы, наверное.

Светлана Антонова, новосел:
Мне позвонили, сказали: «Здравствуйте, вам предоставляются ключи. Придите такого-то числа». И я пришла, вот ключи на месте, получила. Больше спасибо всем!

10-этажный дом построен за средства, выделенные в рамках первого этапа проекта «Социальное строительство жилья» Китайской Народной Республикой.

Возводили дом белорусские строители в самом молодом и густонаселенном микрорайоне Билево. Здесь проживает более 30 тысяч человек.

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая-7

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Китайский народ и белорусский народ очень дружественные. Китай и Беларусь – хорошие друзья и искренние партнеры. Хотя мы очень далеко по географическому положению, но все же очень близкие.

Виктор Николайкин, председатель Витебского горисполкома:
В данном микрорайоне сейчас ведется проектирование и строительство внутриквартальных проездов, дорожек, подходов к домам. На перспективу строительство детского сада, недалеко средняя школа будет закладываться.

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая-10

Микрорайон будет развиваться и дальше.

В перспективе его соединят проспектом с центральной частью города так же, как и невидимые нити дружбы и взаимопомощи сегодня соединяют Беларусь и Китай.

Анастасия Бут, СТВ:
На 2018 год запланирован второй этап строительства социального жилья в Витебске с привлечением средств Китайской Народной Республики. Это будет дом на 108 квартир по улице Ленинградской. В подарок новое жилье получат многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов и сироты.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт # Цуй Цимин # Анастасия Бут # Виктор Николайкин # Кирилл Сеньковский # Юлия Саньковская # Татьяна Вишнякова # Светлана Антонова

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