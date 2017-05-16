В Минске достигнута договоренность о поставке белорусских продуктов в Хоргос – один из проектов на «Шелковом пути»

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Китая 16 мая обсуждают в Минске. Здесь достигнута договоренность о поставке наших продуктов в Хоргос. Эта один из проектов на новом «Шелковом пути». Он расположен в приграничной зоне КНР и Казахстана. Здесь действуют правила беспошлинной торговли.

Джазин Кахарман, глава международного центра приграничного сотрудничества Хоргос (Казахстан):

Это неотъемлемая часть этого данного проекта «Один пояс». Такой узел, на котором все это реализуется. Конечно, в первую очередь продукты питания, так как китайцы с огромным удовольствием покупают продукты питания, произведенные за рубежом. Во-первых, они более качественные, другой вкус, а китайцы очень любопытные. В течение двух-трех месяцев будет принят статус особой экономической зоны. Это фактически полностью без налогов, беспошлинная зона.

Белорусы в этой зоне свободной торговли могут находится без визы до 30 дней. Это упрощает ведение переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Оно полностью проецируется на концепцию «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.